Viola Bruni sembrerà incapace di capire cosa vuole: come si evince dagli spoiler Un posto al sole relativi agli episodi in onda dal 16 al 20 ottobre, la donna apparirà sempre più in crisi e faticherà non poco a trovare un equilibrio nel suo rapporto matrimoniale.

Nel frattempo, Damiano approfitterà di un momento di debolezza di Eduardo per tentare di portarlo dalla sua parte mentre Guido e Mariella cercheranno di aiutare Gerry.

Un posto al sole, spoiler 16-20 ottobre: Viola sotto pressione

Clara metterà fine alla relazione con Eduardo e farà di tutto per sottrarsi alle sue intromissioni nonostante l'uomo non sembrerà voler assecondare il suo volere.

L'uomo, poi, scosso per la fine della loro storia, inizierà a trattare male i suoi uomini. Nel frattempo, Viola non riuscirà a soffocare i sentimenti che prova per Damiano e sarà sempre più in crisi. La donna, per tale motivo, farà davvero fatica a trovare un equilibrio nel suo matrimonio traballante con Eugenio. Subito dopo, si confiderà con Diego rivelandogli di essere molto confusa sul piano emotivo.

Giancarlo, intanto, riuscirà a farsi apprezzare da Otello, ma Silvia non darà l'impressione di essere davvero innamorata di lui. Poco dopo, Damiano farà un altro passo importante nell'operazione sotto copertura che sta conducendo per conto della Procura. Il poliziotto riuscirà a convincere Eduardo a lasciar perdere la criminalità e a condurre finalmente una vita all'insegna della legalità e senza più pericoli?

Un posto al sole, puntate 16-20 ottobre: Marina e Roberto preoccupati per la richiesta di Lara

Ida tornerà a casa e sarà accolta con grande affetto da Roberto e Marina. Tuttavia, Lara sembrerà avere ancora un asso nella manica per uscire vincitrice da questa difficile situazione. La donna, infatti, richiederà di vedere il piccolo Tommy ancora una volta.

La sua strana richiesta metterà in allarme Marina e Roberto, i quali inizieranno a chiedersi quali siano le sue vere intenzioni e se stia tramando ancora qualcosa alle loro spalle.

Nel frattempo, Damiano per cercare di convincere Eduardo ad abbandonare la vita criminale che conduce, si affiderà ai ricordi della loro vecchia amicizia.

Poco dopo, Mariella e Guido dovranno gestire una difficile situazione a casa con Gerry, che si presenterà a casa loro senza avvisare.

Marina disposta a tutto per liberarsi di Lara

Roberto, a causa della strana richiesta di Lara di poter vedere Tommaso, negli episodi Un posto al sole in onda dal 16 al 20 ottobre, inizierà a preoccuparsi seriamente che la donna voglia, in realtà, portargli via il bambino. L'uomo non sembrerà trovare una via d'uscita, mentre Marina sarà più risoluta e sarà disposta a qualsiasi cosa pur di liberarsi una volta e per tutte della signorina Martinelli e venire finalmente fuori dall' incubo in cui sono piombati.

Intanto, Nunzio continuerà a condurre una vita sregolata tra straordinari sul lavoro e uscite con Diana.

Poco dopo, Rossella andrà da lui per confrontarsi sul menu per il suo matrimonio con Riccardo. Infine, Speranza che si era recata al paese, tornerà a sorpresa a casa di Guido e Mariella ed il suo arrivo sembrerà portare Gerry ad avere un interesse diverso dal cibo per la prima volta in vita sua.