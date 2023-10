Cambiano i palinsesti Mediaset nel mese di dicembre e, le novità riguardano in primis la programmazione del Grande Fratello e quella di Terra Amara. Mentre il reality show condotto da Alfonso Signorini sarà ridotto, visto che perderà un appuntamento in prime time, quello con Terra amara sarà nuovamente in onda sette giorni su sette con la programmazione anche di domenica nella fascia serale di Canale 5.

Grande Fratello ridotto in prime time: salta il lunedì

Nel dettaglio, il cambio palinsesti Mediaset del mese di dicembre, prevede la riduzione del Grande Fratello nella fascia di prima serata.

L'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini perderà spazio nel prime time di Canale 5, dato che non saranno più previste le due puntate serali. La messa in onda, per tutto il mese di dicembre, risulta in programma solo di giovedì sera e non più di lunedì.

Il reality show, quindi, perderà uno dei suoi appuntamenti: di lunedì saranno in onda le nuove puntate del varietà Zelig, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

In ogni caso, la programmazione del Grande Fratello è confermata per tutto l'ultimo mese dell'anno: non ci sarà nessuna sospensione anticipata malgrado gli ascolti non proprio entusiasmanti che il reality show ha registrato nel corso di questi primi mesi di messa in onda.

Tra le novità del mese di dicembre, poi spicca il proseguimento nella fascia serale di Io Canto e Ciao Darwin: i due show condotti rispettivamente da Gerry Scotti e Paolo Bonolis saranno regolarmente in onda nella fascia di prime time e terranno così compagnia al pubblico per tutto il finale del 2023.

Tuttavia, uno dei cambiamenti più importanti del palinsesto Mediaset di questa fine anno, riguarderà la messa in onda della soap opera Terra amara.

Terra amara conquista la prima serata

La soap opera sta registrando numeri a dir poco importanti sul piano Auditel nella fascia del daytime, toccando punte superiori ai tre milioni di spettatori e oltre il 26% di share.

Per tale motivo, quindi, Mediaset ha scelto di trasmettere le nuove puntate di Terra amara anche nella domenica sera di Canale 5.

A partire dal 5 novembre e per tutto il mese di dicembre (fatta eccezione per il 24 e 31 dicembre), la messa in onda di Terra amara tornerà in onda sette giorni su sette. Le nuove puntate serali toccheranno la durata di tre ore, dato che la messa in onda è in programma dalle ore 21:25 circa e andrà avanti fino alle 24:20. Sono confermati anche i consueti appuntamenti in daytime, dopo Beautiful.