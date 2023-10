Nelle puntate di Terra Amara del 3 e 4 novembre la città di Cukurova dovrà fare i conti sia con la scomparsa di Zuleyha sia con l'apparizione di alcuni manifesti volti a screditare il buon nome del padre di Demir. L'ex sarta starà bene, anche se sarà ritrovata svenuta nel bosco con una gamba incastrata in una trappola, però avrà un'amnesia e non ricorderà le ultime ore, mentre avrà ben presente il suo amore per Demir, sarà così che scatterà il bacio tra i due coniugi.

Anticipazioni del 3 novembre

Le anticipazioni della soap opera turca del 3 novembre continuano a investigare sulla misteriosa sparizione di Zuleyha.

Dopo aver subito il furto della propria auto, l'ex sarta è stata lasciata a piedi in mezzo al nulla. Fikret confesserà a Fekeli di essere stato l'ultimo ad averla vista, in quanto i due hanno avuto una discussione dopo che la donna lo ha visto uscire dall'azienda degli Yaman.

Tuttavia, Fikret si dirà estraneo alla sua scomparsa. Intanto Sevda riuscirà a contattare Demir, mettendolo finalmente al corrente della situazione e costringendolo a fare rientro a Cukurova.

Spoiler del 4 novembre: Zuleyha perde la memoria e bacia Demir

Nella puntata del 4 novembre tutti saranno in apprensione perché Zuleyha non dà sue notizie da tempo. La svolta arriverà quando Sermin e i cani da guardia riusciranno a ritrovarla.

A causa di una gamba incastrata in una trappola, la moglie di Demir giacerà priva di sensi. Inoltre la donna avrà un'amnesia e non ricorderà la ragione per cui si era addentrata nel bosco.

Quello che Zuleyha ricorderà molto bene sono invece i suoi sentimenti per Demir e non esiterà a confessarli, tra i due scatterà un lungo bacio.

Mujgan lascia Fikret a causa di una sua vecchia fiamma

Intanto Mujgan verrà a sapere di una vecchia fiamma di Fikret, Monica, la quale tentò di togliersi la vita alcuni anni prima. La notizia porterà la dottoressa a chiudere con il nipote di Fekeli.

Brutte notizie per Gulten, la quale apprenderà che Gaffur aveva impegnato le sue proprietà per poter chiedere un prestito a Ismail in quanto voleva andare in Germania il prima possibile.

Ismail avrà intenzione di riscattare queste terre, poiché non ha riavuto il denaro prestato.

Mujgan apprende che tra Umit e Demir c'è qualcosa

La città di Cukurova sarà tempestata di manifesti che tendono a screditare il nome del defunto Adnan. Volendo difendere la memoria del padre, Demir ordinerà di toglierli.

Poco dopo l'uomo sarà visto insieme a Umit da Mujgan, la quale capirà che tra i due c'è qualcosa e ne parlerà con la collega.

Intanto Zuleyha farà rientro a casa e, lungo la strada, vedrà ancora i manifesti contro il suocero Adnan: Demir perderà le staffe. Intanto l'ex sarta ricorderà che cosa è accaduto quando si è persa nel bosco, confessando a Sevda che è stato Fikret ad affiggere i volantini.