Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso della giornata del 1° novembre 2023. Il palinsesto di Canale 5 subirà delle modifiche nella fascia del daytime e, tra i programmi che si fermeranno per la giornata di Ognissanti, figura Uomini e donne di Maria De Filippi.

Cambiamenti anche per la soap opera La Promessa che, eccezionalmente per quel mercoledì pomeriggio, potrà ritornare alla vecchia programmazione con una puntata extra-large in daytime.

Uomini e donne si ferma: cambio programmazione Mediaset 1° novembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del 1° novembre, prevede delle novità e dei cambiamenti legati in primis alla fascia del primo pomeriggio.

In occasione della giornata festiva di Ognissanti, il palinsesto di Canale 5 non prevede la messa in onda di Uomini e donne e del daytime di Amici 23.

Le due trasmissioni che portano la firma di Maria De Filippi si fermeranno nello slot orario che va dalle 14:45 alle 16:40 circa e ciò comporterà una serie di cambiamenti a catena.

Il pomeriggio di Canale 5 è confermato con la messa in onda delle nuove puntate di Beautiful e Terra amara che andranno in onda come sempre dalle 13:40 in poi.

La Promessa allunga in daytime: cambio programmazione Mediaset 1° novembre

A seguire, poi, alle 14:45 ci sarà spazio per la messa in onda del film Rosamune Pilcher - Come stregata, che occuperà lo slot orario di Uomini e donne.

Alle 16:10, invece, al posto del pomeridiano di Amici 23, ci sarà spazio per una puntata speciale della soap opera La Promessa.

Gli spettatori e appassionati della serie spagnola che vede protagonisti Manuel e Jana, potranno seguire il nuovo episodio fino alle ore 16:55 circa.

Al termine della soap iberica, la linea passerà ancora una volta a Pomeriggio 5, il talk show condotto da Myrta Merlino che sarà regolarmente in onda anche nel corso della giornata del 1° novembre.

Dal 2 novembre torna la regolare programmazione Mediaset: De Filippi in onda con Uomini e donne

Dopo Pomeriggio 5, è confermata anche la messa in onda del game show Caduta Libera e la nuova puntata di Striscia la notizia nell'access prime time della rete ammiraglia Mediaset.

La situazione cambierà con la giornata del 2 novembre, quando si tornerà alla consueta programmazione del daytime di Canale 5.

Uomini e donne e Amici 23, quindi, ritorneranno in onda regolarmente nello slot orario che va dalle 14.45 alle 16.40 circa.

Maria De Filippi ritornerà regolarmente in video con le sue seguitissime trasmissioni del pomeriggio che, anche quest'anno, macinano ottimi ascolti in daytime.

La media di Uomini e donne, ad esempio, supera la soglia del 25% fisso al giorno mentre gli speciali della domenica di Amici 23 viaggiano su una media che oscilla tra il 22 e il 25%, con oltre 2.6 milioni di fedelissimi.