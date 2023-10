C'è molta attesa per la quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone che riaprirà i battenti su Rai 1 in prima serata, lunedì 23 ottobre. Quest'anno, a differenza delle scorse edizioni, la serie televisiva si comporrà di sole quattro puntate ma basteranno ad emozionare il pubblico con una trama più avvincente che mai. I registi Monica Vullo e Riccardo Mosca erano presenti all'anteprima della serie televisiva a Bari, durante il Prix Italia, e hanno rilasciato delle importanti dichiarazioni in merito al nuovo lavoro che a breve raggiungerà anche tutto il pubblico della rete ammiraglia.

I riflettori saranno puntati più che mai sull'ispettore Giuseppe Lojacono, interpretato da Alessandro Gassman, e sul tragico destino che si troverà a dover affrontare.

La regista della serie televisiva in onda dal 23 ottobre presente all'anteprima di Bari

Il conto alla rovescia è iniziato e ormai manca pochissimo al debutto delle nuove puntate de I Bastardi di Pizzofalcone 4 che sveleranno il destino di Lojacono e dei suoi compagni. Come annunciato dai registi, sarà molto difficile quest'anno combattere il nemico visto che nessuno dei protagonisti potrà immaginare il tradimento. Come sempre, l'unione del gruppo e la solida amicizia si riveleranno fondamentali per risolvere i problemi.

Una talpa tra I Bastardi di Pizzofalcone renderà le cose ancora più complicate

La regista Monica Vullo ha voluto sottolineare l'importanza delle storie tratte dalla magnifica penna di Maurizio De Giovanni. “Noi che giriamo siamo solo un dettaglio per la bravura di questi attori”. Non è mancato lo spazio per qualche piccolo spoiler in anteprima e parlando della storyline che riguarda Lojacono, Monica Vullo ha rivelato che il protagonista potrà contare sull'aiuto dei suoi compagni di squadra per uscire da una pessima situazione, ma nessuno sospetta che tra loro si nasconde una talpa.

Chi potrebbe mai tradire in quel gruppo di colleghi così unito e leale? “Un grande nemico si nasconde al loro interno”, le parole della regista non lasciano spazio a dubbi, qualcuno non sarà fedele all'amicizia che lega i Bastardi da anni.

I Bastardi di Pizzofalcone, Giuseppe Lojacono vivrà ai margini, privato dei suoi affetti più cari

Nella quarta stagione Lojacono sarà rapito da Rocco Squillace che lo sradicherà dalla sua vita per rinchiuderlo in un capannone, in preda alla sete di vendetta dovuta a un fatto del passato. Qui, l'ispettore verrà torturato e imbottito di droga per farlo diventare un tossicodipendente, ma tutti penseranno che sia morto. La disperazione della figlia Mariella e dell'amata Piras non potrà in alcun modo essere attenuata, perché il prezzo da pagare sarebbe insopportabile. Squillace, infatti, minaccerà Lojacono con la vita delle persone che ama di più se dovessero scoprire che è ancora vivo. Come farà l'amato ispettore ad uscire da quest'incubo? La squadra resterà la sua unica speranza, anche se non potrà fidarsi proprio di tutti i suoi uomini.