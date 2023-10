Le anticipazioni dello sceneggiato di Rai 1 Il Paradiso delle Signore, in merito alla puntata che sarà trasmessa martedì 31 ottobre, raccontano che l'accordo per la cessione dei terreni tra Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) e i coniugi Ezio Colombo (Massimo Poggio) e Gloria Moreau (Lara Komar) sarà a un passo dall'essere ultimato.

Gianlorenzo Botteri (Luca Ferrante), intanto, non riuscirà a tollerare la presenza in atelier di Concetta Puglisi (Gioia Spaziani), nel frattempo Tullio (Nathan Macchioni) avrà in animo di fare una sorpresa a Elvira Gallo (Clara Danese) ma vedrà la partner assieme a Salvatore Amato (Emanuel Caserio).

Tancredi e Matilde parranno ritrovare il feeling perduto

Gli spoiler riguardanti l'episodio del 31 ottobre evidenziano che Tancredi (Flavio Parenti) e la moglie Matilde, a seguito della romantica cena avuta al Circolo, sembreranno ritrovare la simbiosi di un tempo.

Gianlorenzo, invece, non gradirà la presenza di Concetta nel grande magazzino e non farà nulla per nascondere ciò che pensa sulla moglie di Ciro (Massimo Cagnina), esternando il suo dissenso anche davanti alla figlia Maria (Chiara Russo). Botteri sarà ancora ignaro che la mamma di Agata (Silvia Bruno) non è lì soltanto per dare una mano in sartoria ma è appena diventata capo sarta al posto di Agnese Amato (Antonella Attili).

Tullio vorrà fare una sorpresa a Elvira e la troverà insieme a Salvatore

Le trame de Il Paradiso delle Signore 8, per ciò che concerne la puntata che andrà in onda martedì 31 ottobre, anticipano che Tullio vorrà fare una visita a sorpresa alla fidanzata e si recherà al Gran Caffè Amato e vedrà Elvira lavorare con Salvatore.

In realtà, ad assegnare a Gallo il compito professionale di preparare dei dolci assieme a Salvo è stato Roberto Landi (Filippo Scarafia) il giorno precedente in occasione dell'inaugurazione della metropolitana in città.

La cessione dei terreni di Matilde in affitto a Ezio e Gloria sarà in procinto di essere finalizzata, così la collaborazione tra la Fabbrica Colombo e Il Paradiso delle Signore potrà continuare.

Renato Mancino, infine, reclamerà per la terza volta il suo denaro a Matteo Portelli (Danilo D'Agostino), ma stavolta il criminale passerà dalle minacce verbali all'aggressione fisica. A osservare inerme la scena ci sarà Maria, la quale presterà immediato soccorso al fratellastro di Marcello Barbieri (Pietro Masotti).