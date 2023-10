Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del 2024. Le novità riguarderanno in primis il genere soap, dato che ci sarà spazio per l'allungamento de La Promessa nella fascia del daytime pomeridiano, mentre Terra amara saluterà per sempre il suo affezionatissimo pubblico.

In prima serata, invece, non è previsto il ritorno in video di Barbara D'Urso: la conduttrice partenopea, dopo aver perso Pomeriggio 5, non tornerà nei palinsesti della rete ammiraglia Mediaset con nuove trasmissioni.

Terra amara chiude i battenti: cambio programmazione Mediaset 2024

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del 2024 prevede lo stop in daytime di Terra amara.

La soap opera turca, leader indiscussa degli ascolti del pomeriggio con una media che sfiora il 27% di share, saluterà il suo affezionatissimo pubblico con la quarta e ultima stagione di sempre.

Di conseguenza, gli spettatori dovranno prepararsi a dire addio ai vari protagonisti che popolano la città di Cukurova.

Un addio che non passerà inosservato, dato che la soap opera turca ha saputo intercettare il gradimento di un pubblico molto ampio, composto anche da giovani e giovanissimi che si sono appassionati alle vicende di Zuleyha, Demir e Yilmaz.

La Promessa si allunga: cambio programmazione 2024

Tuttavia, con la chiusura di Terra Amara, si assisterà ad un cambio programmazione per La Promessa nella fascia pomeridiana di Canale 5.

La soap opera spagnola, che sta macinando ottimi ascolti al pomeriggio, sarà in onda in versione "estesa", dato che si tornerà alla vecchia programmazione di trenta minuti al giorno.

Non si esclude, infatti, che La Promessa possa prendere il posto di Terra amara nello slot orario subito dopo Beautiful e diventare così la nuova soap di punta del palinsesto pomeridiano di Canale 5.

Barbara d'Urso resta fuori dal prime time: cambio programmazione Mediaset 2024

Il cambio programmazione Mediaset del 2024 prevede anche l'uscita di scena definitiva di Barbara d'Urso dai palinsesti di prime time e daytime.

La conduttrice partenopea, dopo aver perso il timone di Pomeriggio 5 passato nelle mani di Myrta Merlino, non tornerà in scena nel corso della prossima stagione televisiva del Biscione in prima serata.

La presenza di Barbara d'Urso non è prevista: per lei non ci saranno nuove trasmissioni su Canale 5 o Italia 1 e, stando alle ultime indiscrezioni riportate sul settimanale Chi, non si esclude che possa approdare sui canali del gruppo Discovery.

Intanto, dal prossimo novembre, Barbara d'Urso tornerà a girare l'Italia con il suo spettacolo teatrale Taxi a due piazze, in attesa di scoprire quali saranno i suoi prossimi impegni televisivi della stagione.