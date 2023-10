Anche l'ultima frequentazione di Gemma è finita: Maurizio ha lasciato la dama di U&D dopo un mese di appuntamenti e baci negati e i fan già si chiedono chi sarà il prossimo cavaliere per il quale Galgani perderà la testa. Rispondendo alle domande dei follower su Instagram, Alessandro Rosica ha riportato una confidenza che la torinese avrebbe fatto alle amiche sulla sua esperienza in tv: pare che la 73enne non abbia nessuna intenzione di legarsi sentimentalmente e che il suo unico obiettivo sia quello di fare show.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Mentre in tv vengono trasmesse le puntate di U&D in cui Gemma si dispera per la fine della conoscenza con Maurizio, sui social network si chiedono quanto ci sia di vero dietro alle lacrime e alle frequentazioni della dama.

Nel rispondere alle domande dei follower su Instagram, Alessandro Rosica ha dato una versione decisamente insolita su come si comporterebbe la torinese in tv da oltre 13 anni.

A chi gli ha chiesto se Galgani ha un fidanzato fuori dagli studi, dove fingerebbe interesse per i cavalieri del parterre, l'esperto di Gossip ha fatto sapere: "Lei è single e non vuole trovare nessuno, non ne ha proprio intenzione".

"Questa cosa è reale al 100% perché l'ha confidato lei alle amiche", ha aggiunto il romano sempre in merito alla partecipazione più che decennale della 73enne al dating-show di Maria De Filippi.

Il ruolo centrale a U&D

Alessandro Rosica, inoltre, ha ribadito quanto Gemma sia importante sia per le dinamiche che per gli ascolti di U&D: gran parte del successo della versione senior del programma, infatti, è merito di Galgani e dei suoi tormenti d'amore.

"Lei fa il 40% dello show", ha aggiunto l'esperto di cronaca rosa sempre su Instagram la sera del 17 ottobre.

Se Galgani è nel cast del Trono Over da più di 13 anni, è perché la redazione ha capito quanto le sue frequentazioni senza lieto fine interessino al pubblico a casa: le puntate dedicate alla torinese e alle sue storie con i signori del parterre, infatti, regalano al format numeri altissimi tant'è che spesso lo share sfiora il 30%.

Nella passata stagione, però, la 73enne è stata un po' in ombra e lo scettro di "regina" della trasmissione è andato a Ida Platano: quando quest'ultima ha abbandonato il cast in coppia con Alessandro Vicinanza, Gemma è tornata al centro delle dinamiche di Uomini e donne e ci è rimasta fino ad ora.

Attesa per le anticipazioni di U&D

Le ultime puntate di U&D che sono andate in onda sono state decisive per il futuro della "coppia" Gemma-Maurizio: il cavaliere, pressato sui baci che non ha dato a Galgani in oltre un mese di frequentazione, ha deciso di chiudere il rapporto.

La dama ha reagito malissimo a questa notizia e nelle ultime due registrazioni ha lasciato lo studio in lacrime, inseguita da Tina che l'ha sia consolata che presa in giro chiamando un dottore per sincerarsi delle sue condizioni di salute (ovviamente tutto in tono ironico).

Le prossime riprese del dating-show sono previste nel fine settimana, le anticipazioni che trapeleranno dagli Elios faranno chiarezza su cosa è accaduto alla torinese dopo che Laudicino le ha detto addio.

Alcuni fan si aspettano che Gemma torni alla carica con il livornese, altri che metta gli occhi su un altro signore del parterre con il quale iniziare una nuova conoscenza.

D'altronde, qualche giorno fa Barbara De Santi ha commentato così la rottura tra la "collega" e Maurizio: "Stai tranquillo, le passerà prestissimo. Si innamora facilmente e altrettanto facilmente si disinnamora. Fa così da anni. A breve perderà la testa per un altro, non ti preoccupare".