Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di novembre 2023. Le novità saranno legate alla fascia del prime time, dove ci sarà spazio per il ritorno in prime time di Ciao Darwin condotto da Paolo Bonolis. In daytime, invece, nessun cambio palinsesto per la soap opera La Promessa, nonostante le richieste da parte dei fan di poter vedere in onda delle puntate più lunghe.

Torna Ciao Darwin con Paolo Bonolis: cambio programmazione Mediaset novembre

Il cambio programmazione Mediaset del mese di novembre prevede il ritorno in video di Paolo Bonolis, che sarà nuovamente al timone di Ciao Darwin.

Lo show di Canale 5, dopo qualche stagione di riposo, sarà nuovamente in onda nella fascia serale con un nuovo ciclo di appuntamenti che sono stati registrati nel corso dei mesi precedenti.

La messa in onda, inizialmente prevista a settembre, è slittata a metà novembre. Quello con Ciao Darwin non sarà l'unico impegno della stagione previsto per Bonolis, dato che a gennaio 2024 sarà anche al timone di Avanti un altro nella fascia preserale di Canale 5.

Il ritorno de La ruota della fortuna: cambio programmazione Mediaset novembre

Con il mese di novembre ci sarà spazio anche per un ritorno importante nella fascia del preserale di Canale 5.

Caduta libera saluterà tutti per lasciare spazio al ritorno de La ruota della fortuna, di cui verrà trasmessa una nuova edizione condotta da Gerry Scotti.

Il quiz a premi, tra i primi della tv italiana, sarà riproposto in chiave moderna e andrà in onda da metà novembre e per tutto il mese di dicembre, con puntate inedite che occuperanno il daytime di Canale 5 dal lunedì alla domenica.

La Promessa non si sposta: cambio programmazione Mediaset novembre

Brutte notizie, invece, per tutti gli appassionati de La Promessa, la soap opera che dopo il ritorno di Uomini e donne e del daytime di Amici 23 nella fascia del pomeriggio ha perso spazio su Canale 5.

I vertici Mediaset hanno scelto di non sacrificare le trasmissioni di Maria De Filippi per lasciare spazio alla soap, ma bensì di spostare solo la striscia quotidiana del Grande Fratello (dirottata nella fascia del mattino).

Di conseguenza l'appuntamento con La Promessa si è notevolmente ridotto e attualmente la durata complessiva della soap nel daytime feriale è di appena 10/12 minuti.

La stessa programmazione verrà mantenuta anche durante il mese di novembre, dato che non sono previste variazioni di durata per la soap.

I fan de La Promessa sbottano contro il trattamento dei vertici Mediaset per la soap

Sta di fatto che le reazioni dei fan per queste puntate brevi della soap opera non sono affatto positive e in tanti continuano a lamentarsi sui social.

C'è chi sostiene che Mediaset non avrebbe rispetto degli spettatori, trasmettendo episodi appena 10 minuti e qualcun altro ribatte dicendo che in questo modo stanno rovinando una soap opera di successo, che avrebbe potuto garantire ascolti simili a quelli di Terra amara.

Il sogno dei fan è proprio quello di vedere La Promessa nello slot orario attualmente occupato dalla soap opera turca con protagonisti Zuleyha e Demir, la cui messa in onda andrà avanti fino ai primi mesi del 2024.