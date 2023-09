Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso della stagione 2023. Le novità riguarderanno in primis la soap opera La Promessa, la cui messa in onda non è affatto in discussione nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.

Novità anche per quanto riguarda Ciao Darwin, lo show condotto da Paolo Bonolis, inizialmente previsto per settembre ma alla fine slittato al mese di novembre.

La Promessa non si sposa nella programmazione autunnale Mediaset

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset prevede la riconferma della soap La Promessa nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Contrariamente ad ogni aspettativa, la soap opera manterrà la sua posizione nel palinsesto autunnale di Canale 5 fino al prossimo dicembre.

Mediaset, infatti, ha intenzione di cancellare la striscia con il daytime di Amici 23 durante la stagione autunnale e confermare solo l'appuntamento della domenica pomeriggio con Maria De Filippi.

In questo modo, quindi, la programmazione de La Promessa non subirà modifiche e ogni giorno sarà assicurata la messa in onda di "mezzo episodio" dalle 16:20 alle 16:55 circa, proprio come accade con Beautiful e Terra amara.

Il ritorno di Striscia la notizia in access: cambio programmazione Mediaset

In questo modo, quindi, si assicurerà un buon traino all'appuntamento con Pomeriggio 5, il talk show condotto da Myrta Merlino che dopo gli ascolti positivi della prima settimana, ha già perso un po' di spettatori in occasione della sfida con La vita in diretta di Rai 1.

Novità anche per quanto riguarda l'access prime time di Canale 5: dal prossimo lunedì 28 settembre tornerà in onda l'appuntamento con Striscia la notizia.

Lo storico tg satirico, ideato da Antonio Ricci, riaprirà i battenti dopo la sosta estiva e al timone delle prime puntate ci sarà la coppia composta da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, pronto a sfidare Affari Tuoi condotto da Amadeus su Rai 1.

Slitta ancora Ciao Darwin: cambio programmazione Mediaset 2023

Cambiamenti anche per quanto riguarda la messa in onda di Ciao Darwin, uno dei programmi di maggior successo Mediaset condotto da Paolo Bonolis.

La nuova edizione era inizialmente prevista per il mese di settembre, ma alla fine si è scelto di posticiparne la messa in onda all'autunno inoltrato.

Al momento, infatti, il debutto di Ciao Darwin è previsto dal 24 novembre in poi nel prime time di Canale 5. Lo show di Paolo Bonolis dovrà così sfidare The Voice Kids, il talent show condotto da Antonella Clerici che tornerà in onda su Rai 1 dopo gli ottimi ascolti della prima edizione (seguita da una media di quasi 4 milioni di spettatori).