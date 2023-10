Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di novembre. Le novità saranno legate in primis alla fascia serale della rete, dove si assisterà al gran finale della seconda stagione di Cuori con protagonista Pilar Fogliati.

In daytime, invece, non ci saranno sospensioni per la soap Il Paradiso delle signore 8: la messa in onda delle puntate inedite è regolarmente confermata nella fascia del primo pomeriggio, come sempre prima de La vita in diretta di Alberto Matano.

Arriva lo stop per Cuori 2: cambio programmazione Rai novembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai di novembre prevede lo stop per la seconda stagione di Cuori, la serie tv che vede protagonisti Pilar Fogliati e Daniele Pecci.

Sei gli appuntamenti previsti per questo secondo ciclo di appuntamenti che stanno trovando spazio nella fascia del prime time di Rai 1.

La sesta e ultima puntata di Cuori 2 andrà in onda domenica 5 novembre, dopodiché calerà il sipario sulla fiction che sta sempre vincendo la gara ascolti del prime time.

Con una media di oltre 2,8 milioni di spettatori a settimana e uno share che oscilla tra il 16 e il 18%, l'appuntamento con la fiction ha sempre avuto la meglio contro Caduta Libera - I migliori, il game show condotto da Gerry Scotti in onda nella stessa fascia oraria ma su Canale 5.

Il ritorno di Alessandro Gassmann con due fiction: cambio programmazione novembre

Al termine della seconda stagione di Cuori, la fascia serale di Rai 1 della domenica dovrebbe essere occupata da nuove fiction sempre in prima visione assoluta.

Tra i titoli attesi dal pubblico spicca Lea 2, la serie medical con protagonista Anna Valle nei panni di un'infermiera che si ritroverà a dover affrontare dei nuovi casi da risolvere.

Grande attesa anche per il ritorno di Alessandro Gassmann che a novembre sarà protagonista di ben due nuove serie tv trasmesse su Rai 1.

La prima è I bastardi di Pizzofalcone 4 che andrà in onda nel prime time del lunedì, mentre la seconda è Un Professore 2 che sarà trasmessa di giovedì.

Entrambe le due fiction sfideranno l'appuntamento serale del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini.

Il Paradiso delle signore 8 non si ferma nella programmazione Rai di novembre

Il mese di novembre, invece, non prevede cambi programmazione per Il Paradiso delle Signore 8 nella fascia del daytime pomeridiano.

La messa in onda della soap opera campione di ascolti, con protagonisti Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni, sarà regolarmente in onda anche nelle giornate del 1° e 2 novembre.

Il palinsesto della tv di Stato, infatti, non subirà modifiche in queste giornate di festa per milioni di Italiani, a differenza di quanto accadrà sulle reti Mediaset, dove in daytime è previsto lo stop delle trasmissioni di Maria De Filippi in occasione della giornata di Ognissanti.

Matteo al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8 di novembre

La soap opera realizzata in Italia, andrà avanti regolarmente per tutta la settimana compresa tra il 30 ottobre e il 3 novembre, con cinque nuovi episodi che si preannunciano densi di sorprese e colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende di giovane Matteo che si ritroverà a fare i conti con una nuova brutale aggressione da parte del suo strozzino, al quale deve ridare una cifra importante.

Matteo, quindi, si ritroverà a vivere dei momenti di grande paura e tensione, durante i quali la situazione assumerà una piega del tutto inaspettata.

E, questa volta, in soccorso del giovane contabile del grande magazzino milanese arriverà Maria Puglisi, che lo salverà da quel pestaggio che avrebbe potuto costargli la vita.