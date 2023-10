Terra Amara va in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della soap opera turca, in merito all'episodio che sarà trasmesso venerdì 28 ottobre, raccontano che Sevda troverà una lettera scritta da Fikret e indirizzata al fratellastro Demir all'interno della quale sono elencate tutte le malefatte compiute da Adnan senior. Quando tale missiva finirà nella mani di Yaman, quest'ultimo avrà in animo di vendicarsi di colui che ha osato infangare il buon nome del padre, così dichiarerà alla stampa che Adnan senior è vittima di calunnie in maniera anonima.

Saniye, Gaffur, Gulten e Nur, infine, proveranno a far tornare il sereno tra Rasit e Fadik, nel frattempo un'ex dipendente della tenuta Yaman di nome Sesma dirà a Sevda e Zuleyha che all'epoca Adnan senior aveva cacciato dalla villa una donna che chiedeva supporto per il suo bimbo.

Mujgan e Umit metteranno da parte i dissapori e sembreranno essere in procinto di diventare amiche

Le trame turche di Terra amara, riguardanti la puntata del 28 ottobre, rivelano che Fikret scriverà una lettera anonima per il fratellastro Demir nella quale elencherà le azioni malvagie compiute da Adnan senior, missiva che sarà trovata da Sevda.

Tra le malefatte citate messe in atto dal padre di Demir ci sarà di aver abusato di una donna e non aver riconosciuto il figlio della stessa, così quando Zuleyha e Yaman si appresteranno a leggere la lettera la donna spingerà il coniuge a mantenere la calma.

L'imprenditore, però, non sentirà ragioni e sarà più che mai intenzionato a scoprire il fautore di tali calunnie al genitore per vendicarsi e, successivamente, andrà da Ali Rahmet a chiedergli un consiglio in merito.

Gaffur, Gulten, Saniye e Nur proveranno a far riappacificare Rasit e Fadik, intanto Demir denuncerà mezzo stampa che suo padre Adnan è vittima di calunnie anonime.

Mujgan e Umit, dopo i dissapori professionali iniziali, decideranno di seppellire l'ascia di guerra e cenare assieme, ponendo le basi per la nascita di una nuova amicizia.

Fikret rivelerà a Umit di aver sabotato il caseificio Yaman

Quando Umit tornerà a casa dopo la cena con Mujgan troverà Fikret ubriaco, al buio e in crisi d'identità, così il figlioccio di Fekeli senior finirà per rivelare all'ex partner sia di aver sabotato il caseificio degli Yaman che ciò che è accaduto con lo zio.

Zuleyha e Sevda, poco dopo, verranno a sapere del comunicato rilasciato da Demir sui giornali, così la signora di Cukurova temendo rappresaglie proverà a far ragionare il marito. Anche Fekeli troverà Fikret fuori di sé e cercherà di dargli una mano a mettere una pietra sopra alle beghe passate, nel frattempo Zuleyha sarà preoccupata per la reputazione della famiglia Yaman.

Altun, quindi, chiederà a Saniye di indagare al fine di scoprire l'identità del figlio illegittimo di Adnan senior e la dipendente risalire a un ex inserviente della tenuta quando ancora il padre di Demir era in vita.

Zuleyha e Sevda andranno a trovare la donna per chiederle informazioni più dettagliate, così Sesma dirà loro che effettivamente anni addietro una donna si era palesata in villa domandando supporto per il suo bimbo, ma Adnan senior l'aveva cacciata in malo modo.

A quel punto, Sevda ci rimarrà male perché ha sempre creduto che l'ex amante fosse un uomo mite e non capace di gesti simili.