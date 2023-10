Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di novembre 2023. Le novità riguarderanno la messa in onda della fiction Blanca 2 con Maria Chiara Giannetta, la quale saluterà il suo affezionatissimo pubblico.

Buone notizie, invece, per gli appassionati de Il Paradiso delle signore 8: a differenza di quanto è accaduto lo scorso anno, la soap opera non subirà alcun tipo di stop nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1.

Stop per Blanca 2 in prime time: cambio programmazione Rai novembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione per le reti Rai del mese di novembre, prevede lo stop in prima serata di Blanca 2, la fortunatissima fiction con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon.

La messa in onda della sesta e ultima puntata di questo secondo ciclo di episodi è in programma giovedì 12 novembre nella fascia serale, dopodiché calerà il sipario sulle vicende di Blanca e del suo cagnolone Linneo.

Tuttavia, visti gli ottimi ascolti registrati in queste settimane, non si esclude che la Rai possa decidere di puntare su una terza stagione della fiction, al momento ancora da confermare.

Il Paradiso delle signore 8 non si ferma nella programmazione Rai di novembre

Il cambio programmazione Rai di novembre, invece, non prevede novità per quanto riguarda la messa in onda de Il Paradiso delle Signore 8.

La soap opera pomeridiana è confermata nella fascia del primo pomeriggio in prima visione assoluta: a differenza di quanto è accaduto lo scorso anno tra novembre e dicembre, quando ci fu una sospensione per i Mondiali di calcio, quest'anno non sono previsti stop a novembre.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore, quindi, potrebbe fermarsi per qualche giorno solo durante il periodo natalizio.

E poi ancora, tra le novità della programmazione Rai di novembre va segnalato il ritorno di Bar Stella nella fascia della seconda serata di Rai 2.

Stefano De Martino torna con Bar Stella nella programmazione Rai di novembre

Il programma condotto da Stefano De Martino tornerà in onda con un nuovo ciclo di appuntamenti inediti che andranno in onda per tre volte a settimana al posto di Stasera c'è Cattelan.

Quello con Bar Stella, tra i programmi più apprezzati e seguiti dal pubblico della seconda serata di Rai 2, non sarà l'unico impegno di questa stagione per il conduttore napoletano, ormai diventato uno dei volti di punta della programmazione Rai.

A dicembre, infatti, Stefano De Martino sarà al timone di due serate evento natalizie, tratte dallo spettacolo teatrale che in questi mesi ha portato in giro per l'Italia. Un varietà ricco di ospiti e sorprese che allieterà il pubblico di Rai 2, durante il periodo natalizio.