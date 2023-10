L'incubo per Finn e Steffy volgerà al termine nelle puntate di Beautiful in onda dal 16 al 21 ottobre 2023.

Finn riuscirà infatti a raggiungere Steffy a Montecarlo e i due si scioglieranno in un abbraccio pieno di emozione e amore. Sheila intanto, braccata dalla polizia, busserà alla porta di Deacon, il quale accetterà per il momento di nasconderla a casa sua, mentendo alla polizia.

Finn arriva a Montecarlo e si mette alla ricerca di Steffy: anticipazioni Beautiful

La nuova settimana di programmazione di Beautiful sarà ricca di momenti emozionanti.

Le trame riprenderanno dal momento in cui Finn sarà stato liberato da Bill Spencer, il quale lo accompagnerà con il suo jet privato a Montecarlo per riabbracciare Steffy. Quest'ultima, ignara del fatto che il marito sia ancora vivo, starà vagando per la città in preda ai suoi pensieri. Nel corso dei nuovi episodi, Ridge e Taylor, arrivati nel Principato di Monaco per stare accanto alla figlia, riceveranno la telefonata di Bill, il quale li aggiornerà sugli ultimi accadimenti. I genitori di Steffy saranno i primi a venire a sapere che Finn è ancora vivo e che sta per arrivare in città. Non appena atterrerà a Montecarlo, Finn si metterà ala ricerca della moglie. Vagherà quindi per le viuzze della cittadina, ansioso di far sapere a Steffy che è ancora vivo.

Finn e Steffy si riabbracciano: finisce l'incubo in Beautiful

Dopo tanto vagare, Finn riuscirà finalmente a trovare Steffy fuori da una chiesa. Saranno scene davvero emozionanti quelle a cui assisteranno i telespettatori di Beautiful, dato che Steffy crederà di essere presa di un'allucinazione. La giovane Forrester sarà incredula e comincerà a toccare Finn per essere certa che sia proprio lì di fronte a lei in carne e ossa.

I due si abbracceranno al culmine della felicità per essersi ritrovati. Le lacrime questa volta saranno di gioia. I due torneranno poi in albergo, dove Finn racconterà a Steffy e a Ridge e Taylor tutto ciò che è successo dal momento della sparatoria sino a quel momento. Tutti saranno alla fine preoccupati per il fatto che Sheila è ancora libera di fare del male.

Beautiful, episodi al 21/10: Deacon nasconde Sheila e mente alla polizia

Nel frattempo, la polizia riuscirà ad arrestare Mike, ma non Sheila. La donna riesce a far perdere le proprie tracce e non sapendo dove andare, bussa alla porta di Deacon. Il padre di Hope la farà entrare in casa e lei gli racconterà tutta la verità su Finn. Deacon rimarrà sbalordito e sarà preoccupato per il fatto che Sheila sia proprio lì in casa sua. Non vorrà finire nei guai con la giustizia ma, proprio mentre i due stanno parlando, il tenente Baker busserà alla porta. Il poliziotto vuole sapere se Deacon ha avuto notizie di Sheila, ma il padre di Hope gli mentirà, assicurando di non aver né visto né sentito la donna. Per il momento Sheila sarà salva, ma dovrà presto cercare un altro nascondiglio, visto che Deacon non avrà intenzione di mettersi nei guai per colpa sua.