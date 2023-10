Gianna Nannini, Biagio Antonacci e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, non si sa ancora se da solo o con tutta la band, potrebbero partecipare al prossimo Festival di Sanremo. In questi giorni Amadeus, presentatore e direttore artistico della manifestazione, è impegnato nell’ascolto delle canzoni degli artisti candidati a essere in gara nell'edizione 2024 della rassegna, prevista nella “città dei fiori” dal 6 al 10 febbraio. Naturalmente vige il massimo riserbo sulle candidature dei brani che il conduttore dovrà scegliere: comunque pare, secondo le prime indiscrezioni, che siano davvero tanti i cantanti che si sono proposti.

Tra questi ci sarebbero anche alcuni big della musica italiana che fino a qualche anno fa sarebbero stati impensabili.

Il festival di Sanremo è tornato ad essere un evento fondamentale per la musica italiana

Le ultime edizioni del Festival di Sanremo, e in particolare quelle guidate da Amadeus, hanno visto numeri record nelle vendite e negli streaming dei brani in un mercato ormai asfittico come quello musicale. Considerando la grande visibilità ottenuta dai partecipanti e gli ottimi risultati, eguagliati solo dai “tormentoni” estivi, in molti puntano sulla manifestazione per raggiungere un successo che è sempre più difficile da guadagnare.

E così gli esperti scommettono sul fatto che parecchi big, di quelli che un tempo si sarebbero tenuti lontani dalla riviera, potrebbero aver proposto una canzone ad Amadeus, pronto a predisporre un menù variegato.

Infatti, accanto ai grandi nomi della musica leggera come Antonacci, la Nannini o i Negramaro, ci sarebbero giovani ormai di successo come Angelina Mango o Rose Villain, personaggi mai visti in gara alla Fred De Palma, attesi ritorni con Max Gazzè e Daniele Silvestri, o interpreti amatissimi, come Irama. Anche quest’anno vige il massimo riserbo sull’effettiva identità dei partecipanti alla selezione; in pochi come i Jalisse hanno dichiarato pubblicamente di essersi candidati.

Le prossime tappe di avvicinamento al festival con Sanremo Giovani

Tra pochi giorni, il 15 ottobre, scadono i termini di presentazione delle domande per partecipare alla sezione Giovani con due brani, uno per la competizione tra gli esordienti e l'altro da portare al festival se si raggiunge il podio a dicembre.

Infatti, dei 26 artisti che nel 2024 saranno ammessi al festival, il regolamento prevede che tre (e non più sei come nel 2023) siano i primi classificati di Sanremo Giovani.

Delle centinaia di proposte dei nuovi interpreti ne saranno selezionate prima 30 e poi otto, che si andranno a sommare ai quattro selezionati dal concorso Area Sanremo. Questi 12 concorrenti si sfideranno nella finale del 20 dicembre.

A dicembre si conosceranno anche i nomi dei Big del festival di Sanremo

Di sicuro la sera del 20 dicembre saranno noti anche i nomi dei 23 big che parteciperanno a Sanremo 2024. Il regolamento predisposto per la prossima edizione del festival prevede che l’annuncio possa essere fatto a partire dal primo dicembre “attraverso una comunicazione” ai media. A tal proposito, ancora non si conoscono le intenzioni di Amadeus: potrebbe ripetere la formula degli anni scorsi, con un annuncio dei cantanti al Tg1 e l’invito degli stessi alla finale del 20 dicembre per rivelare il titolo del brano in gara; oppure potrebbe cambiare ancora e scegliere una nuova procedura per annunciare i nomi.

La prima grande novità di questa edizione sarà quella dei concorrenti che si trasformeranno per una sera, quella in cui nelle edizioni precedenti riposavano, nei presentatori dei colleghi in gara, secondo un ordine stabilito da un sorteggio.