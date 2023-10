Cosa accadrà nel finale di Terra amara? Le anticipazioni rivelano che Zuleyha donna farà i conti con l'ennesimo lutto che segnerà e stravolgerà la sua esistenza.

Spazio anche alle vicende di Fikret che, dopo aver detto addio alla sua amata Mujgan, riuscirà a ritrovare il sorriso con un'altra donna e deciderà di convolare a nozze.

Zuleyha resta sola e perde il suo Hakan: come finisce Terra amara su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle ultime puntate di sempre di Terra Amara rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Zuleyha, dato che la donna affronterà l'ennesimo lutto che le stravolgerà la vita.

Dopo aver ritrovato il sorriso e la voglia di amare con Hakan, Zuleyha si ritroverà costretta a dirgli addio per sempre. L'uomo morirà in seguito ad un terribile attentato che si rivelerà fatale e per lui non ci sarà nulla da fare.

Hakan spirerà tra le braccia della sua amata che, scossa e amareggiata da quanto è accaduto, si metterà subito sulle tracce degli assassini per scoprire i nomi dei responsabili di questo attentato.

Fikret si sposa: anticipazioni Terra amara ultime puntate

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle ultime puntate di Terra amara rivelano che ci sarà spazio anche per una svolta importante che avrà come protagonista Fikret.

L'uomo si ritroverà costretto a dire addio per sempre a Mujgan, dopo che quest'ultima sarà vittima di un incidente aereo che le costerà la vita.

Il lieto fine, però, non tarderà ad arrivare per Fikret: nel corso della quarta e ultima stagione avrà modo di incontrare Zeynep, una donna che riuscirà a far breccia nel suo cuore e insieme decideranno di unirsi in matrimonio.

Nelle ultime puntate di sempre della soap opera, quindi, si assisterà al matrimonio di Fikret e Zeynep, al quale parteciperà anche Zuleyha.

Un finale decisamente amaro per la protagonista femminile della soap opera turca ma anche per gli spettatori che, dopo aver seguito le varie traversie di Zuleyha, avevano sperato in un lieto fine.

Il finale di sempre di Terra amara sbarcherà in prime time su Canale 5?

Intanto, per vedere in onda le ultime puntate di Terra amara su Canale 5, bisognerà attendere ancora un po' di tempo.

Per gli spettatori italiani non è giunto ancora il momento di salutare i vari protagonisti della soap opera, dato che la messa in onda è prevista fino a metà 2024 nella fascia pomeridiana Mediaset.

In un primo momento si era parlato anche di un possibile arrivo della soap nella fascia serale di Canale 5 ma, alla fine, si è scelto di rinunciare a questa possibilità. Non si esclude, però, che il gran finale di sempre della soap possa approdare nello slot prestigioso del prime time.