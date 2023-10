Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne previste in daytime su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per una serie di novità legate alle vicende di Gemma Galgani.

La dama torinese si ritroverà ancora una volta al centro delle dinamiche del talk show, complice la scelta di Maurizio di mettere la parola fine al loro percorso.

Un duro colpo per Gemma, la quale si ritroverà a fare i conti con l'ennesimo addio mentre Roberta finirà per perdere le staffe in studio in accesa discussione col cavaliere Marco che l'accusava per i suoi modi di fare.

Gemma viene lasciata: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che si tornerà a parlare del percorso di Gemma, la quale si ritroverà per l'ennesima volta al centro delle dinamiche del talk show.

Gemma sceglierà di portare avanti la sua frequentazione con Maurizio, convinta del fatto che dall'altra parte ci sia una persona realmente interessata a lei.

Ccol passare dei giorni e delle esterne fatte assieme, il cavaliere inizierà a maturare un sentimento completamente differente, fino a decidere di troncare la loro relazione.

Maurizio decide di chiudere con Gemma: anticipazioni Uomini e donne

Il colpo di scena, infatti, c'è stato con l'ultima registrazione di Uomini e donne di questa settimana: le anticipazioni rivelano che Maurizio ha ammesso d voler mettere la parola fine al suo percorso in studio con Gemma e quindi troncare questo rapporto speciale.

Il cavaliere ha così scelto di fare un passo indietro e di rinunciare alla frequentazione con la dama torinese, lasciandola profondamente addolorata e senza parole.

Gemma, infatti, non ha nascosto la sua profonda delusione dato che ancora una volta aveva riposto delle speranze su questa conoscenza e sperava che le cose potessero andare nel verso giusto.

Fino alla fine, Gemma ha cercato di convincere Maurizio a confrontarsi con calma e ad analizzare i motivi di questa sua decisione.

Roberta perde le staffe: anticipazioni Uomini e donne

Dalla parte di Gemma si è schierata anche Tina, che ha cercato in tutti i modi di far ragionare il cavaliere, ma non ha avuto un riscontro positivo.

Di conseguenza, Gemma è stata lasciata e si ritroverà a portare avanti da sola questo percorso nello studio del talk show Mediaset.

E poi ancora, al centro delle nuove anticipazioni di Uomini e donne ci sono state anche le vicende di Roberta Di Padua.

La dama si è ritrovata coinvolta in una accesa discussione col cavaliere Marco, dopo che quest'ultimo ha criticato Roberta, ammettendo di essersi sentito oppresso dai suoi modi di fare.

Immediata la reazione della dama napoletana, che ha prontamente perso le staffe in studio e furiosa per le parole di Marco, ha tirato fuori i messaggi che si sono scambiati, in cui il cavaliere sembrava essere tutt'altro che "oppresso".