Tanti i colpi di scena previsti nel corso delle nuove puntate de La promessa che il pubblico italiano avrà modo di vedere prossimamente in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le trame spagnole della soap opera annunciano in particolare che Catalina avrà una reazione furiosa quando scoprirà che Jimena De Los Infantes aveva combinato il suo appuntamento con Segismundo.

Anticipazioni La promessa: Jimena chiede alla cognata di non mettere becco nel suo matrimonio

Le anticipazioni della soap opera La promessa rivelano che il rapporto tra Catalina e Jimena (Paula Losada) peggiorerà a vista d'occhio.

Manuel (Arturo Garcia Sancho) infatti farà capire alla sorellastra e a Martina di avere dei dubbi sulla moglie dopo quello che gli ha raccontato in merito al suo incidente con l'aereo. Affermazioni che insospettiranno Catalina, la quale non esiterà ad affrontare Jimena. La ragazza infatti vorrà sapere da sua cognata per quale motivo abbia fatto credere al fratellastro di aver abbandonato la passione per l'aeronautica. Jimena a questo punto obbligherà Catalina a non mettere becco nel suo matrimonio dopo essere rimasta già indispettita quando aveva riparato l'aereo insieme a Jana. Per questo motivo, la contessina minaccerà la ragazza di gravi ritorsioni qualora non dovesse rispettare i suoi ordini.

Catalina capisce che Segismundo era stato invitato dalla contessina a corteggiarla

Nelle prossime puntate della soap opera, Catalina (Carmen Asecas) riceverà la visita di Segismundo Arroyo Nieto, una vecchia conoscenza di Jimena, intenzionato a corteggiarla. Martina a questo punto cercherà di convincere sua cugina a conoscerlo.

Catalina accetterà così la proposta a patto che l'incontro avvenga sotto la supervisione di Martina. Ma l'uscita non andrà nei migliori dei modi. Segismundo infastidirà moltissimo Catalina con il suo comportamento impacciato e con delle risatine isteriche. Una situazione che peggiorerà ancor di più quando la sorellastra di Manuel capirà che il ragazzo era stato invitato da Jimena a corteggiarla.

Tutto questo porterà le due cognate sull'orlo di una crisi.

Jimena minaccia Catalina

Catalina apparirà particolarmente adirata con Jimena chiedendole come si sia permessa di cercarle un fidanzato. La contessina a questo punto domanderà alla sorellastra di Manuel come si senta quando qualcuno mette becco nei suoi affari come ha fatto lei con il suo matrimonio. Non contenta, Jimena non esiterà a minacciare Catalina di usare le maniere forti per metterla al suo posto. Un cambio di atteggiamento da parte della figlia dei Duchi de Los Infantes che farà capire a Catalina che Manuel non potrà mai trovare la felicità al suo fianco.