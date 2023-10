Le anticipazioni della quarta puntata di Cuori 2 in programma domenica 22 ottobre in prima serata su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per un triste evento che lascerà senza parole l'intero ospedale.

Sì, perché bisognerà fare i conti con la morte di Elvira e con l'inizio di una nuova indagine, con la quale si proverà a capire cosa sia successo.

Spazio anche alle vicende di Delia, la quale prenderà atto delle bugie che le sono state raccontate in merito al suo passato.

Elvira in gravi condizioni, Delia scossa: anticipazioni Cuori 2 del 22 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla prossima puntata di Cuori 2 in programma domenica 22 ottobre nella fascia serale di Rai 1, rivelano che l'incidente di Elvira finirà per scuotere l'intero ospedale Le Molinette di Torino.

Tutti resteranno senza parole su quanto è successo ma chi sarà particolarmente sopraffatto dal dolore è Mosca.

Il primario, infatti, aveva sottovalutato la gravità della situazione di sua moglie motivo per il quale adesso non potrà che essere disperato per quanto è accaduto.

Il primario, però, non sarà l'unico che si ritroverà a fare i conti con questo dolore che lo metterà a durissima prova.

La morte di Elvira: anticipazioni Cuori 2 quarta puntata 22 ottobre

Intanto tra Delia e Alberto accadrà qualcosa di particolarmente inaspettato: un evento speciale che metterà in crisi la donna, la quale difficilmente riuscirà a dimenticare ciò che è successo.

E poi ancora, le anticipazioni di questa quarta puntata della fiction Cuori 2 rivelano che le condizioni di salute di Elvira peggioreranno drasticamente e per la donna non ci sarà nulla da fare.

In questo nuovo appuntamento con la fiction della domenica sera di Rai 1, quindi, si assisterà alla morte di Elvira.

Un grande choc per tutti: il primario Mosca non riuscirà a darsi pace e si sentirà in colpa per quanto è successo.

Intanto, Marcello deciderà di indagare sulla morte sospetta della donna e proverà a far luce su quanto è accaduto.

Delia scopre le bugie sul suo passato: anticipazioni Cuori 2 del 22 ottobre

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della fiction rivelano che ci sarà spazio anche per il dolore di Delia.

La donna, infatti, scoprirà tutta una serie di bugie che le hanno raccontato in merito al suo passato e ai suoi genitori.

Un duro colpo per Delia che resterà a dir poco scossa e amareggiata dalla verità dei fatti.

Al suo fianco, in questo momento così delicato, ci sarà Marcello che riuscirà a darle tutto il supporto necessario.

Alberto, invece, capirà di dover riprendersi le sue responsabilità come padre e terrà fede agli impegni presi con Karen, ma ben presto si ritroverà a fare i conti con l'ennesima emergenza in ospedale.