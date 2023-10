L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 prosegue con successo nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1 e, al centro delle nuove trame di questa stagione, potrebbero esserci le vicende di Marta Guarnieri.

La donna, dopo un lungo periodo di assenza, potrebbe ritornare in città e mettere in subbuglio il cuore e la vita del suo ex marito Vittorio Conti.

Spazio anche alle vicende di Armando, costretto a fare a meno della presenza in città della sua Agnese: non si esclude, quindi, che il loro rapporto possa subire una battuta d'arresto a causa di un tradimento.

Marta ritorna nelle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8?

Nel dettaglio, con le nuove puntate autunnali de Il Paradiso delle Signore 8 è previsto il rientro in città di un personaggio femminile del passato assente da un po' di tempo.

Non si esclude che possa trattarsi dell'affascinante Marta Guarnieri, tra i volti più amati dal pubblico della soap opera pomeridiana di Rai 1.

Da sempre, i numerosi fan del Paradiso, chiedono agli sceneggiatori di puntare sul rientro in scena della figlia di Umberto Guarnieri e adesso, questo sogno, potrebbe diventare realtà nel corso dell'ottava stagione.

Marta, quindi, potrebbe rimettere piede a Milano dopo un lungo periodo di assenza e riabbracciare così il suo amato papà.

Vittorio in crisi per il ritorno di Marta nelle nuove trame de Il Paradiso 8?

La presenza di Marta Guarnieri, però, potrebbe mettere in subbuglio anche il cuore di Vittorio Conti che in passato ha dovuto accettare e prendere atto della decisione della donna di mettere la parola fine al loro matrimonio.

Di conseguenza, Conti potrebbe non essere indifferente alla presenza in città della sua ex Marta e la situazione ben presto potrebbe assumere una piega del tutto inaspettata.

Non si esclude, infatti, che il ritorno di Marta possa risvegliare dei vecchi sentimenti nel cuore del proprietario del grande magazzino e metterlo in serie difficoltà anche in merito al suo rapporto con Matilde.

Armando tradisce Agnese nelle nuove puntate de Il Paradiso 8?

E poi ancora, al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8 di questo autunno, potrebbe esserci anche un clamoroso tradimento,

Armando, dopo aver preso atto della scelta di Agnese di trasferirsi a Londra, potrebbe cedere alla passione con un'altra donna.

In questo caso, quindi, il capo-magazziniere del negozio guidato da Vittorio Conti si ritroverebbe a tradire la sua amata Agnese e quindi mettere in discussione la loro storia d'amore.

Il tradimento potrebbe essere scoperto dal giovane Salvatore che, a quel punto, non esiterebbe a cacciare via di casa Armando e informare sua mamma su quanto sta succedendo alle sue spalle.