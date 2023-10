Una rivelazione sconvolgerà le puntate de La Promessa in onda su Canale 5. A quanto pare nella famiglia Lujan c'è stato un terzo figlio, che sarebbe morto a causa di Alonso. Sarà proprio Fernando a raccontare che Pedro, il loro fratello maggiore, sarebbe morto a causa delle ingerenze negative di Alonso, ma le accuse non finiranno qui. Fernando, esplicitamente, dirà che Alonso ha fatto fuori il loro fratello solo per ereditare il marchesato.

Fernando e Alonso sempre in guerra

Tra i fratelli Alonso e Fernando non c'è mai stato un buon rapporto, e le cose peggioreranno quando Martina, la figlia di Fernando, verrà promessa sposa a un certo Antonio.

Sarebbero nozze di convenienza per la famiglia della ragazza, visto che il giovane è ricco e potrebbe risolvere i problemi di una vita.

Alonso, però, difenderà la nipote, cosa che farà inalberare il fratello.

Margarita e Cruz scoprono della morte di Pedro

Ma perché Fernando odia così tanto Alonso? A quanto pare le loro diatribe sono iniziate a causa di un evento drammatico. Secondo quanto raccontato da Fernando, lui e Alonso avevano un fratello maggiore di nome Pedro, deceduto in circostanze tragiche. Sarà, però, una rivelazione di Fernando a sconvolgere La Promessa: "Voglio che tutti lo sappiano: Alonso, hai ucciso il nostro fratello maggiore".

La rivelazione avverrà davanti a Cruz e Margarita, che rimarranno sconvolte.

Loro sapevano della morte di Pedro, ma non del fatto che fosse stato ucciso da Alonso.

La gita al fiume finita in maniera tragica

Vista la rivelazione, i due fratelli racconteranno cosa è successo. A quanto pare da giovani, in un'assolata giornata d'estate, i tre fratelli avevano deciso si rinfrescarsi al fiume. Una zona abbastanza pericolosa, visto che ogni estate qualcuno annegava.

Alonso non ha ascoltato le raccomandazioni del fratello e si è buttato in acqua. Pedro, diverse volte, gli ha urlato di uscire fuori, senza però essere ascoltato, fino a quando sono iniziati a sorgere i primi problemi.

Pedro annega per salvare Alonso

Alonso, stremato, stava per annegare, così Pedro si è gettato in acqua per salvarlo.

Alonso è riuscito a salvarsi, mentre Pedro è annegato. Fernando non l'ha mai perdonato per ciò che ha fatto e ha sempre creduto che l'unico obiettivo di Alonso fosse fare fuori Pedro per ereditare il marchesato.

Entrambi, però, non hanno mai parlato di questa storia alle rispettive mogli perché è stato il padre a fargli giurare di non farlo. Non sarà facile per nessuno ripercorrere il momento più duro della famiglia Lujan, ma nonostante la confessione a cuore aperto Fernando non sembrerà disposto a metterci una pietra sopra, né a perdonare Alonso.