Elga Enardu è tornata a parlare della rottura con Diego Daddì. L'ex tronista di Uomini e Donne ha attivato il box domande e nel rispondere ad alcuni quesiti dei follower ha lasciato intendere di aver abbandonato il tetto coniugale per via di un tradimento da parte del marito. Al momento Diego non ha confermato o smentito ma nei giorni scorsi si è detto pronto a fare di tutto per riconquistare la moglie.

La versione di Elga

Tramite il suo account Instagram, Elga Enardu ha risposto alle domande dei suoi follower. Un utente ha chiesto all'ex volto di U&D se il matrimonio fosse giunto al capolinea per mancanza di figli, ma la diretta interessata ha smentito categoricamente: "No e ringrazio Dio per non averne".

Un altro ha chiesto cosa fosse accaduto per portarla ad abbandonare il tetto coniugale e lei ha risposto: "Ci siamo lasciati, non basta?".

Tra i vari utenti c'è chi ha ipotizzato un possibile tradimento da parte di Diego e Elga anziché glissare ha lasciato intendere che sia proprio questo il motivo della rottura. Nel dettaglio un follower ha chiesto cosa non dovrebbe mai accadere in una relazione e l'ex tronista sarda ha replicato: "Tradire".

Elga e Diego, lei: 'Ci ameremo per sempre'

Le domande dei fan a Elga sulla fine del matrimonio con Diego sono state tantissime. Un follower ha chiesto all'ex protagonista del dating show di Maria De Filippi come stesse reagendo e lei ha ammesso di non passare un buon momento.

Al tempo stesso la sorella gemella di Serena Enardu ha riferito che il rapporto con Diego non si è rotto. La diretta interessata ha precisato che il sentimento che la lega al marito è troppo forte che probabilmente non finirà mai: "Ci ameremo per sempre". A quel punto i fan della coppia si è augurato un ritorno di fiamma fra i due, ma almeno Elga non sembra disposta a perdonare Diego.

L'addio dopo 14 anni d'amore

Lo scorso 26 settembre, la 47enne ha spiegato in lacrime ai suoi fan di essere tornata a casa insieme ai suoi due cagnolini. Successivamente ha riferito: "Riparto da qui con le ossa rotte e il cuore a pezzi".

Elga e Diego hanno partecipato entrambi a Uomini e Donne, ma l'amore è nato lontano dai riflettori: lui corteggiava Claudia, mentre lei era sul trono.

Terminato il percorso di entrambi le strade dei due si sono incrociate. Nel 2017 la coppia è convolata a nozze, ma oggi dopo 14 anni d'amore la storia sembra essere giunta al capolinea.

La notizia legata alla rottura è arrivata come un fulmine a cielo sereno, poiché sui social non c'era alcun segno di una possibile crisi. Sebbene Elga Enardu sembra avere le idee chiare, Diego Daddì sui social ha riferito di essere pronto a tutto per riconquistare la consorte e far in modo che tutto torni come prima.