Nel corso della 10^ puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip in cui si sente Massimiliano Varrese vantarsi di aver "cacciato" Beatrice Luzzi dal suo letto. Il concorrente ha sostenuto di aver vissuto la cosa come una mancanza di privacy, ma il conduttore l'ha rimproverato spiegando che nella casa di Cinecittà sono presenti le telecamere 24 ore su 24.

Signorini perde le staffe con Varrese

Al termine della clip Alfonso Signorini ha chiesto a Beatrice Luzzi perché si fosse seduta sul letto di Massimiliano Varrese. La concorrente ha spiegato che voleva mettere dopo i dissapori dei giorni passati.

Inoltre ha riferito che essendoci Heidi Baci pensava che la sua presenza non desse fastidio. Varrese stizzito si è alzato dal divano e ha ribadito di essersi sentito mancare di rispetto: "Questa è una violazione dell’intimità e della privacy. Come se fossi entrata in casa mia senza bussare e chiedere permesso" e ha definito la coinquilina bugiarda e incoerente.

A quel punto ha preso la parola Signorini e ha rimproverato Varrese: "Questo è il GF, non sei a casa tua". Mentre Beatrice ha ringraziato il conduttore per avere spezzato una lancia a suo favore, Massimiliano ha ridimensionato le sue affermazioni sostenendo che non voleva parlare di privacy ma di intimità.

L'accaduto

Tutto è iniziato nei giorni scorsi, quando al termine della puntata in onda lunedì Beatrice Luzzi si è seduta sul letto di Massimiliano Varrese per partecipare alla conversazione alla quale erano presenti anche Heidi Baci e Ciro Petrone.

Massimiliano però non avrebbe affatto gradito la presenza della coinquilina al punto da averle chiesto di andare via. Il giorno seguente l'attore si è vantato con alcuni compagni d'avventura di avere "cacciato" Luzzi dal suo letto. A tal proposito ha rinnovato le critiche: "Io sono una persona coerente e non falsa".

Il commento di alcuni utenti del web

Le continue discussioni fra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi sono oggetto di discussione anche sui social. I telespettatori del reality show sono divisi: da un lato c'è chi pensa che Varrese stia esagerando nei confronti della coinquilina, mentre dall'altro c'è chi è convinto che anche Luzzi stia marciando sulla "rivalità" in modo da continuare ad avere dei blocchi durante la puntata.

Tuttavia nell'episodio riguardante la "cacciata" dal letto la maggior parte delle persone hanno criticato Massimiliano, sostenendo che si sia trattato di un gesto poco elegante nei confronti di una donna. Tra i vari commenti c'è anche chi ha sostenuto che Varrese non perde occasione per parlare male di Beatrice e metterle contro gli altri concorrenti.