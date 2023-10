La morte di Müjgan verrà raccontata nelle prossime puntate di Terra Amara, visto che avverrà durante il finale della terza stagione. I suoi funerali saranno un momento molto struggente e dagli occhi dei presenti sgorgheranno tante lacrime, anche a causa dell'emozionante presenza del figlio, il piccolo Kerem Ali. Züleyha, invece, non presenzierà, in quanto si troverà a Cipro.

Müjgan muore a causa di un disastro aereo

In Terra amara anche Müjgan sarà vittima di una tragica fine. Morirà per via di un disastro aereo, proprio nel momento in cui era pronta a iniziare una nuova vita con il figlio a Istanbul.

La ragazza lascerà Çukurova principalmente a causa di persona: Fikret. Tra loro nascerà un amore, ma lui non saprà darle la giusta sicurezza e serenità, per questo Müjgan darà una svolta alla sua vita.

Sarebbe voluta andare a Istanbul a cercare una casa per lei e Kerem Ali, per poi tornare a Çukurova, prendere il bambino e iniziare questa nuova vita, ma purtroppo le cose andranno diversamente. L'aereo Adana - Istanbul su cui sarà presente Müjgan si schianterà al suolo e non ci sarà nessun sopravvissuto.

Müjgan viene seppellita proprio accanto a Yilmaz

Il momento dei funerali sarà molto duro. Il corteo partirà dell'ospedale di Adana, quel luogo che negli ultimi anni ha visto all'opera Müjgan. I più disperati saranno ovviamente Fekeli e Fikret.

Il primo perderà l'ennesimo tassello importante della sua vita, dopo la morte di Hünkar e Yilmaz, mentre Fikret avrà un rimorso che non gli darà pace.

Quando ha saputo che Müjgan aveva preso l'aereo per volare a Istanbul, si è finalmente convinto di farle la proposta di nozze. Aveva detto a Fekeli e Lütfiye che gliel'avrebbe fatta appena tornata a Çukurova, ma il destino è stato infausto.

Ai funerali sarà presente anche il piccolo Kerem Ali e tutti si emozioneranno quando Fekeli lo metterà vicino alla tomba del padre e della madre. Perché Müjgan verrà seppellita proprio accanto a Yilmaz, visto che legalmente non hanno mai divorziato.

Züleyha in fuga a Cipro: non presenzia ai funerali di Müjgan

La famiglia Yaman, invece, non si presenterà alla cerimonia funebre.

Züleyha si troverà in fuga a Cipro insieme ai suoi bambini, in quanto vorrà stare lontana da Demir, visto che scoprirà del suo tradimento con Ümit.

Demir verrà a sapere che la ragazza è a Cipro, ma non saprà dove cercarla, così si rivolgerà all'investigatore privato Sadi. Lui, però, è amico di Züleyha e vorrà aiutarla, per questo dirà a Demir che la ragazza si trova a Londra e che dovrebbe cercarla lì. Senza farselo dire due volte, Demir partirà subito per l'Inghilterra e Züleyha, almeno per un po', sarà al sicuro.