Durante la nomination del Grande Fratello, i telespettatori hanno notato una violazione del regolamento da parte di Angelica Baraldi che dopo avere ricevuto un voto da Mughini, ha chiesto a Vittorio Menozzi di non fare il suo nome altrimenti sarebbe finita anche lei al televoto eliminatorio.

Che cos'è successo?

Come di consueto durante le nomination, gli immuni hanno la possibilità di effettuare le votazioni in modo segreto mentre chi non è immune deve fare le nomination palesi nella stanza Super Led.

Arrivato il turno di Giampiero Mughini, il concorrente si è rifiutato di nominare un qualsiasi compagno d'avventura poiché ha riferito di avere instaurato un bellissimo rapporto con tutti.

Di conseguenza ha affidato la sua nomination alla sorte: ha preso una carta a caso ed è uscita Angelica. Ovviamente la concorrente ha accettato il voto, ma uscita dalla Super Led ha fatto una richiesta particolare a Vittorio Menozzi: "Non mi nominare o vado in nomination".

ANGESSICA CHE AVVISA VITTORIO DI NON VOTARLA SENNÓ RISCHIAVA DI ANDARE IN NOMINATION 🍿🍿#grandefratello #gf pic.twitter.com/ZkXEGG8OMS — Soqquadro (@gicarestik2) October 27, 2023

La reazione di alcuni utenti del web

La richiesta di Angelica Baraldi nei confronti di Vittorio Menozzi non è passata inosservata ai telespettatori del reality show sintonizzati su Mediaset Extra. Sul social X, ex Twitter, non sono mancate le critiche nei confronti della concorrente: "Non Angelica che chiede a Vittorio di non essere votata per non finire in nomination".

Un altro utente ha affermato con sarcasmo: "Ma come mai nessuno vuole andare al televoto contro Beatrice?". Secondo un telespettatore, Angelica Baraldi dovrebbe ricevere un provvedimento disciplinare in quanto è vietato mettersi d'accordo sulle nomination. Al momento non è dato sapere se la regia prenderà o meno dei provvedimenti nei confronti della concorrente visto che ha violato il regolamento: nel caso Angelica dovesse subire un richiamo potrebbe finire in nomination d'ufficio.

I concorrenti finiti al televoto eliminatorio

Nella 13^ puntata del GF, sono finiti in nomination Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese, Valentina Modini e Giuseppe Garibaldi. Il concorrente meno votato dovrà abbandonare la casa di Cinecittà. Va precisato che Valentina era già in nomination, perché nella puntata di giovedì 20 ottobre era stata la meno votata dai telespettatori.

Lunedì invece, si sono sfidati Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi: il meno votato fra di loro è finito al televoto eliminatorio di lunedì 30 ottobre.

Ieri, hanno iniziato ad effettuare le nomination anche i concorrenti entrati in gioco dopo rispetto agli altri gieffini: Mirko Brunetti, Jill Cooper e Giampiero Mughini.