Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda sabato 28 ottobre, Zuleyha avvierà un'indagine per scoprire la verità sul presunto figlio illegittimo di Adnan Senior e quello che scoprirà turberà notevolmente la famiglia Yaman, perché verrà a sapere dell'esistenza una donna, Sesma, una ex dipendente della tenuta.

Umit sorprenderà Fikret durante una crisi d'identità notevole. Dopodiché, Demir pianificherà una dichiarazione pubblica per difendere l'onore della propria famiglia. Infine, Sevda e Zuleyha apprenderanno della mossa di Demir per tutelare la memoria di suo padre.

Demir fa una dichiarazione per difendere il suo onore

Saniye, Gaffur, Gulten e Nur si troveranno uniti da un forte desiderio di agire come mediatori per favorire la pacificazione tra Fadik e Rasit. Nel frattempo, Demir metterà a punto un ambizioso piano: fare una dichiarazione pubblica di ampia portata attraverso i principali quotidiani nazionali per difendere l'onore della propria famiglia. Questa dichiarazione avrà lo scopo di mettere in luce e denunciare le calunnie anonime che circolano contro suo padre, Adnan Yaman.

Tuttavia, la tensione si intensificherà tra Sevda e Zuleyha quando apprenderanno con crescente preoccupazione la notizia dell'annuncio di Demir attraverso i media. La preoccupazione per possibili ripercussioni sul nome e la reputazione della famiglia Yaman le spingerà a cercare di far ragionare Demir, chiedendogli di riflettere attentamente sulle conseguenze delle sue azioni.

Fikret confessa i suoi segreti a Umit in Terra amara

La storia prenderà una svolta significativa quando Mujgan e Umit dimenticheranno le divergenze professionali. Per questo motivo, le due donne decideranno di organizzare una cena condivisa, un atto di riconciliazione che segnerà l'inizio di una nuova e profonda amicizia basata su interessi comuni.

La cena, tuttavia, riserverà una sorpresa inaspettata a Umit: quando farà ritorno a casa, troverà Fikret nell'oscurità, visibilmente ubriaco e in preda a una crisi d'identità. Pertanto, Fikret condividerà con Umit dettagli rivelatori sul sabotaggio nella fabbrica casearia Yaman.

Zuleyha indaga sul figlio illegittimo di Adnan

La trama si complicherà ulteriormente quando Zuleyha, profondamente preoccupata per l'immagine e la reputazione degli Yaman, chiederà a Saniye di condurre un'indagine dettagliata sulla misteriosa lettera anonima che fa riferimento a un figlio illegittimo di Adnan Yaman Questa indagine la condurrà a una donna chiamata Sesma, una ex dipendente della tenuta Yaman.

Zuleyha e Sevda intraprenderanno un viaggio per incontrare Sesma e saranno sconvolte dalle rivelazioni scioccanti sul passato di Adnan. Infatti, Sesma rivelerà dettagli di una notte in cui Adnan aveva allontanato una donna che cercava disperatamente supporto per suo figlio, svelando che quel bambino era, in effetti, il figlio illegittimo di Adnan Senior.