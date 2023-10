Dopo un mese e mezzo di Grande Fratello stanno nascendo le prime simpatie e antipatie. In questi giorni Vittorio Menozzi non ha nascosto di essere attratto da Anita Olivieri, ma quest’ultima non sembra ricambiare le sue avance. Nel corso di una chiacchierata confidenziale con alcune concorrenti, la 25enne romana ha detto di trovare Vittorio “vuoto”, tanto che non riuscirebbe a parlare con lui di più 10 minuti.

Le parole di Anita

All'inizio Anita Olivieri sembrava ricambiare le attenzioni di Vittorio Menozzi, ma poi pare aver fatto un passo indietro.

Ieri sera, durante una chiacchierata con alcuni compagni d'avventura, la ragazza ha espresso delle critiche nei confronti dell'ingegnere. In primis, Anita non sopporta quando Menozzi la chiama "tata" e le porta la colazione a letto, né quando lui dice che i due non riescono ad avere un dialogo.

La giovane Olivieri ha avuto da ridire anche sull'aereo fatto volare dai fan in cui i due coinquilini venivano incitati a avviare una conoscenza: "Hanno pagato per una roba del genere!".

A quel punto Fiordaliso ha chiesto ad Anita se fosse interessata o meno a Menozzi e lei ha replicato: “No, non mi piace”. Poi ha aggiunto: “Riprende tutti i canoni, ma dopo che ci parli 10 minuti… il deserto del Sahara, clima desertico”.

Cosa pensa Vittorio di Anita Olivieri

Vittorio Menozzi all’inizio del GF aveva spiegato di essere rimasto colpito dal fisico di Anita Oliveri. Successivamente però ammesso che fra i due non è scoccata la scintilla perché la pensano diversamente su molte questioni.

Durante una cena in suite con Letizia Petris e Beatrice Luzzi, Menozzi ha spiegato che da Anita è attratto fisicamente, ma che invece mentalmente si vede più vicino a una ragazza come Valentina Modini.

Infine il 23enne di Parma ha rivelato di avere l'impressione che la giovane Olivieri abbia messo un muro da quando è stata mandata in onda la clip in cui lui si è detto interessato: "Nemmeno mi guarda in faccio quando parla".

Il commento di alcuni utenti del web

La presa di posizione di Anita Olivieri nei confronti di Vittorio Menozzi è stata oggetto di discussione tra i telespettatori del reality show.

Da un lato c'è chi sostiene che Anita abbia dimostrato di essere una persona insensibile, dall' altro c'è chi crede che la concorrente sia stata corretta, visto che poteva sfruttare la situazione ai fini del gioco. Infine c'è anche chi ancora spera che i due coinquilini possano avere un chiarimento e magari intraprendere una conoscenza.

Occorre ricordare che Anita ha sempre detto di avere una situazione in stand-by con una persona da prima di entrare nella casa del Grande Fratello.