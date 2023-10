La soap opera Terra Amara continua a regalare tanti colpi di scena. Nelle prossime puntate, Demir Yaman si sbaglierà a fidarsi della giovane parente Betul, al punto da affidarle la gestione dei suoi affari. La fanciulla infatti tramerà alle spalle di Zuleyha Altun, visto che durante una conversazione con Umit le dirà: “È arrivata come una semplice serva ed è diventata proprietaria di tutto. Vuole mantenere il patrimonio della nostra famiglia. È diventata la signora di Cukurova”.

Trame turche, Terra amara: Betul decisa a impossessarsi degli averi dei Yaman

Nei futuri episodi, Sevda morirà per mano della figlia Umit per aver protetto Demir con il suo corpo. Quest’ultimo non farà altro che pensare al decesso della matrigna, invece Ali Rahmet dopo la morte di Mujgan a causa di un incidente aereo farà di tutto per ottenere la custodia del piccolo Kerem Alì: per risolvere la questione, l’anziano uomo si recherà a Mersin con Cetin. Durante il tragitto in auto, Fekeli investirà per errore un uomo che morirà sul colpo: Cetin all’insaputa di Ali Rahmet, farà credere alle autorità di essere il responsabile dell’incidente.

Intanto dopo essere tornata in città, Betul, la figlia di Sermin, si conquisterà la fiducia di Demir, diventando l’avvocato della sua azienda.

Ben presto Betul attuerà il suo piano, dato che si avvicinerà a Zuleyha con l’obiettivo di impossessarsi di tutto ciò che apparteneva alla sua defunta zia Hunkar.

Demir minacciato da Umit, Zuleyha alla ricerca di Leyla

Nel frattempo Umit si presenterà alla tenuta Yaman e minaccerà l’ex amante Demir, dicendogli di essere disposta a farlo arrestare per l’omicidio di sua madre Sevda.

Per sfuggire alla giustizia, l'imprenditore sarà costretto a far alloggiare la dottoressa nella sua villa, fino a quando non nascerà il figlio che aspetta da lui. A seguito del ritrovamento del cadavere di Sevda, il figliastro Demir sarà in procinto di cacciare Umit dalla sua tenuta con la forza, ma Zuleyha lo fermerà. A questo punto Umit dopo essere stata accolta a casa di Sermin, le rivelerà di amare suo cugino Demir, e assicurerà a Betul che presto Zuleyha non sarà più padrona alla tenuta Yaman con queste parole: “Quando nascerà il figlio di Demir tutto cambierà".

Inoltre Betul guardando la fotografia del defunto Adnan Yaman, prometterà di fargliela pagare: “Hai rubato l'intera fortuna di mio nonno. Ma sua nipote è tornata per vendicarsi. Pagherai per le tue azioni”.

In seguito Zuleyha entrerà nel panico, non appena verrà messa al corrente del rapimento della figlia Leyla: la fanciulla punterà la sua pistola contro Umit, con la convinzione che ci sia il suo zampino. Infine Altun si metterà alla ricerca della secondogenita, invece Demir verrà arrestato con l’accusa di aver ucciso Sevda.