Questo lunedì 23 ottobre a Uomini &Donne si è parlato sia del Trono Over che del Classico. Al centro della puntata, infatti, c'è stata la segnalazione che Cristian ha ricevuto su Virginia: la corteggiatrice ha baciato un altro quando era già nel cast del dating-show. Maria De Filippi ha difeso la giovane dalle critiche di entrambi i tronisti, poi ha smascherato il romano raccontando della telefonata che si sono fatti in estate sul bacio che avrebbe dato alla ex in vacanza a Ibiza.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Nell'attesa di assistere all'addio di Manuela a U&D e ai corteggiatori Michele e Carlo, i telespettatori sono stati aggiornati su quello che è successo in studio nell'ultimo periodo.

Dopo essersi occupata di Alessio e Claudia del Trono Over (i due si sono baciati con passione durante un ballo, confermando di piacersi tanto nonostante le incomprensioni), Maria De Filippi ha chiamato al centro Cristian e ha mostrato l'esterna che ha fatto con Virginia in settimana.

I due hanno discusso ma al rientro agli Elios che il tronista ha iniziato ad attaccare la ragazza accusandola di essere lì solo per visibilità.

Il romano, infatti, è stato informato del bacio che la sua pretendente ha dato ad un altro a metà settembre, ovvero quando le registrazioni del programma erano già cominciate e loro si erano visti per un appuntamento in pizzeria.

Il rimprovero ai giovani

Virginia, anziché negare, ha confermato di aver baciato in discoteca una persona che conosceva da prima di entrare nel cast di U&D: dopo quest'effusione non programmata, però, la giovane ha giurato di non aver più né visto né sentito il ragazzo in questione.

Cristian e Brando hanno iniziato a criticare duramente la corteggiatrice, accusandola di essersi comportata in modo scorretto anche nei confronti della redazione.

A prendere le parti della romana, è stata Maria con parole decise: la padrona di casa del dating-show, infatti, ha giustificato il comportamento della ragazza sia con la sua età che con la scarsa conoscenza che aveva del tronista a quel tempo.

"Ti aveva visto una volta sola, dopo il bacio ha capito che voleva frequentare solo te. Che sarà mai", ha sbottato la conduttrice prima di rendere pubblico un episodio che risale alla fine dell'estate.

La stoccata di Maria De Filippi

Virginia ha risposto alle critiche, ribadendo che Cristian ha baciato altre due corteggiatrici in esterna, quindi si sarebbe comportato esattamente come lei: lui ha protestato dicendo che ha fatto tutto alla luce del sole (davanti alle telecamere), non una sera in discoteca senza raccontarlo alla redazione.

"Se non l'ha detto è perché per lei non ha avuto nessuna importanza", ha commentato la presentatrice di U&D, la quale si è erta quasi ad "avvocato difensore" della ragazza al centro di una segnalazione che ha fatto molto discutere in studio.

Quando il tronista si è detto pronto a eliminare la giovane solo per questa segnalazione, Maria ha scelto di metterlo in difficoltà raccontando un fatto accaduto l'estate scorsa.

"A fine agosto la tua ex fidanzata ha scritto sul web che eri andato in vacanza con lei e che l'avevi baciata. Io ti ho chiamato e ti ho creduto quando mi ha detto che non era vero", ha fatto sapere la padrona di casa del dating-show.

Contrariata dall'atteggiamento del protagonista del Trono Classico, De Filippi ha aggiunto: "Ora vuoi eliminare lei?

Da che pulpito viene la predica".

Cristian non ha saputo controbattere a questa frecciatina ed è tornato al suo posto senza dire nulla e soprattutto senza mandare via Virginia come aveva dichiarato pochi minuti prima.