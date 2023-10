La 12^ puntata del Grande Fratello ha complicato ulteriormente il rapporto tra Beatrice Luzzi e i suoi compagni d'avventura. L' attrice è stata in particolare pizzicata in un fuori onda mentre pronunciava delle pesanti offese nei confronti di Alex Schwzer. Il motivo? Un flirt che la Luzzi che a detta dell'ex campione olimpico non avrebbe potuto cavalcare come sperato.

L'episodio 'incriminato'

Nel corso delle nomination della 12^ puntata, l'ex campione olimpico ha deciso di nominare Beatrice Luzzi motivando la cosa con una "bomba di gossip". Secondo la sua versione dei fatti, l'attrice era interessata a lui ma dato che è un uomo sposato ha 'cambiato strategia' rivolgendo le proprie attenzioni a Garibaldi.

Queste affermazioni hanno mandato su tutte le furie Beatrice Luzzi tanto da aver pronunciato una serie di pesanti offese rivolte al coinquilino: "In tutte queste settimane qua dentro? Che io sono stata con te perché ho fatto un gioco e ora sono una giocatrice? Diglielo te! Diglielo te, perché è la cosa più assurda e cattiva che ho sentito in vita mia e io mi sono messa con te per gioco e ho gestito i miei figli per gioco" ha dichiarato l'attrice in un fuori onda che è stato reso noto via X tramite la pubblicazione di un video in cui si vede la Luzzi proferire queste parole a colloquio con Garibaldi.

Nuovo scivolone di Luzzi su Schwazer

Ieri pomeriggio, Beatrice Luzzi ha commesso un nuovo scivolone nei confronti di Alex Schwazer.

Durante una chiacchierata con Fiordaliso, l'attrice ha ribadito di non avere compreso il perchè delle parole pronunciate dal coinquilino. Secondo lei, quanto detto dal campione olimpico sarebbe fuori luogo e rispondendo a una provocazione di Fiordeliso ha affermato: "Alex è un agonista. È anche uno scorretto, l’ha dimostrato anche a livello internazionale" facendo un chiaro riferimento alla squalifica per doping arrivata nei confronti di Schwazer alcuni anni fa.

La reazione di alcuni utenti del web

Le offese e le insinuazioni di Beatrice Luzzi su Schwazer non sono passate inosservate ai telespettatori del reality show. Sui social, moltissimi utenti hanno sostenuto come l'attrice abbia decisamente esagerato con le offese criticando la Luzzi soprattutto per la frase incriminata legata alla squalifica per doping comminata in passato al campione olimpico.

Tra i vari commenti c'è anche chi si è augurato che la frase non venga tirata fuori durante la diretta, altrimenti la Luzzi potrebbe subire una pesante strigliata da Alfonso Signorini in persona.