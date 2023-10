Momenti densi di emozioni attendono il pubblico di Un posto al sole che nella puntata di lunedì 23 ottobre assisteranno alla rabbia di Marina.

Dopo l'ennesimo ricatto di Lara, la signora Giordano deciderà di non cedere e sarà disposta ad andare avanti con il suo pericoloso piano per liberarsi di lei. Roberto, invece, non sarà dello stesso avviso e si renderà conto di essere molto cambiato nel corso degli anni. Nel frattempo, Michele continuerà a discutere con Filippo per la gestione del programma radiofonico. Infine, Manuela deciderà di dare una svolta alla sua vita e smettere di aspettare il ritorno di Niko.

Anticipazioni Un Posto al sole: la vendetta di Marina

Le anticipazioni di Un posto al sole di lunedì 23 ottobre raccontano che Lara con il suo comportamento farà perdere la pazienza a Marina. Le continue richieste di vedere Tommaso e la pretesa di un avvocato faranno dedurre alla signora Giordano che Lara continuerà con le sue pressioni a tenere in pugno lei e Roberto. Nella puntata andata in onda venerdì 20 ottobre, Marina è stata molto chiara con Ferri: "Dobbiamo essere noi a fermarla, dobbiamo liberarci di lei, chiuderle la bocca per sempre". Le intenzioni della signora Giordano, dunque, saranno spietate, ma riuscirà davvero a mettere in pratica la sua idea? La donna dovrà convincere anche Roberto ad appoggiarla nella sua impresa.

Anticipazioni puntata di lunedì 23 ottobre: Manuela pronta a una nuova vita

La puntata di Un Posto al sole di lunedì 23 ottobre vedrà al centro dei riflettori Marina che non si lascerà sopraffare dalla paura di Lara. Al contrario, la donna sarà determinata a portare avanti il suo pericoloso piano per sbarazzarsi dei ricatti della signora Martinelli.

Roberto, invece, apparirà molto più lucido di sua moglie e dimostrerà di non essere più il crudele imprenditore di una volta. A far notare a Ferri il suo cambiamento sarà Filippo che parlando con suo padre capirà che la sua sete di vendetta non è più quella di una volta. Nel frattempo, Manuela rifletterà molto sulla sua vita e deciderà di dare una svolta alle sue giornate.

Filippo continuerà a rimproverare Michele

Le anticipazioni di Un Posto al sole rivelano che nella puntata di lunedì 23 ottobre Manuela sarà stufa di aspettare che le cose con Niko si sblocchino. La ragazza si renderà conto che le sue speranze non avranno più senso di continuare e sarà pronta a mettere la parte la nostalgia. Per Michele, invece, non sarà facile affrontare ancora una volta Filippo che gli chiederà leggerezza nella sua trasmissione. Il giornalista farà capire a Sartori che gestire le telefonate da parte degli ascoltatori è un'impresa piuttosto complicata.