Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono ritrovati a parlare della loro conoscenza nata al Grande Fratello. In particolare, l'attrice ha confidato di avere parlato con alcuni suoi compagni d'avventura e molti di loro sembrano non credere in questa amicizia-speciale. A tal proposito Luzzi ha rivelato di voler essere sicura prima di esporsi ulteriormente, nutrendo in effetti molti dubbi.

Il confronto tra Luzzi e Garibaldi

La conoscenza tra Beatrice e Giuseppe sembrava procedere a gonfie vele, ma in queste ore sembra essere accaduto qualcosa che ha creato una sorta di distanza fra i due.

In particolare, Luzzi è apparsa più distaccata e vedendo Garibaldi in disparte dal resto dei concorrenti ha deciso di raggiungerlo per affrontare l'argomento. L'attrice ha spiegato di avere parlato con alcuni compagni d'avventura e quasi nessuno sembra credere in loro: "Mi hanno messo molti dubbi". A quel punto Beatrice Luzzi ha chiesto a Giuseppe Garibaldi di essere sincero e per metterlo a suo agio ha spiegato che non c'è alcun problema se vuole interrompere la conoscenza perché ha compreso di avere corso troppo.

Beatrice è consapevole che la conoscenza con Garibaldi è nata in un contesto particolare, quindi com'è iniziata può anche finire. A quel punto il 30enne non sapendo cosa rispondere ha preferito abbandonare la conversazione senza dare una risposta ai quesiti posti dalla coinquilina.

La riflessione di Giuseppe

Dopo avere ascoltato il discorso di Beatrice, Giuseppe Garibaldi ha ammesso di avere riflettuto sulla loro conoscenza. Tuttavia crede di avere fatto solamente quello che si sentiva di fare.

In un secondo momento il concorrente calabrese si è confidato con Massimiliano Varrese, sostenendo che Beatrice ha iniziato a vederlo con occhi diversi dopo una conversazione notturna avuta con Fiordaliso.

Stando al suo punto di vista, le uniche a farsi dei problemi sono proprio Fiordaliso e Luzzi: "Io ci ho riflettuto, ma la situazione l’abbiamo messa in secondo piano".

I dubbi di Fiordaliso

La riflessione di Beatrice Luzzi arriva da una chiacchierata notturna con Fiordaliso. Quest'ultima ha domandato alla coinquilina se si fosse fatta delle domande sul fatto che Giuseppe sia molto più frenato rispetto a lei che ha molto di più da perdere avendo due figli minori a casa che la guardano.

Secondo il punto di vista di Fiordaliso il fatto non è che Giuseppe non sia realmente interessato o stia giocando con i sentimenti, ma sembra impaurito. Inoltre il rapporto con Samira Lui non sembra aiutare: in principio, Garibaldi aveva detto di essere interessato alla showgirl, ma dal momento che lei è fidanzata ha preferito fare un passo indietro.