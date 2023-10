Beatrice Luzzi ha discusso con Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello. Durante il pomeriggio di ieri l’attrice, passando in salotto, ha sentito alcuni compagni d’avventura parlare di lei e della conoscenza con il 30enne calabrese: sentendo riportare alcune confidenze che Luzzi aveva fatto a Garibaldi, l'attrice ha invitato il coinquilino a non raccontare più ciò che si dicono privatamente agli altri concorrenti.

Lo sfogo di Luzzi

Dopo avere discusso con alcuni coinquilini, Beatrice Luzzi ha preferito isolarsi e andare in camera: una volta raggiunta da Giuseppe Garibaldi poi si è sfogata, sostenendo di non riuscire a fidarsi di lui e aggiungendo: "Non sono una qualunque".

Giuseppe ha quindi cercato di consolare Beatrice, ma invano, anzi nel ripensare a quanto accaduto poco prima lei si è arrabbiata: "È l’ultima volta che lo permetto. Hai raccontato la nostra intimità. Non vedevano l'ora di rovinarci e ci sei cascato con tutte le scarpe". A quel punto il 30enne ha negato categoricamente di avere raccontato a tutti cosa è successo fra loro, ma Beatrice ha fatto notare che tutti sapevano tutto e in particolare Angelica Baraldi era a conoscenza di ogni minimo dettaglio.

Infine l'attrice ha ammesso di essere delusa dall’atteggiamento di Garibaldi.

Beatrice pronta a chiudere con Garibaldi

Beatrice Luzzi ha iniziato ad avere dei dubbi su Garibaldi in seguito a una conversazione avuta lo scorso sabato con Fiordaliso, secondo la quale Giuseppe sarebbe più "frenato" rispetto a lei.

Dopo avere affrontato l'argomento con Garibaldi stesso, Beatrice ha quindi sostenuto che si sia avvicinato a lei solamente per avere visibilità all'interno del programma: "Ci saresti stato con chiunque ti avesse detto ‘Mi piaci".

In seguito a tali affermazioni il 30enne ha ammesso di esserci rimasto male, ma Luzzi ha proseguito: "Nel momento in cui tu mi dici che prima che io ti dicessi che mi piacevi, non avevi avuto nessuna emozione nei miei confronti, è naturale che io pensi a qualcosa del genere".

Il commento di alcuni utenti del web

La discussione tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi non è passata inosservata ai telespettatori di Mediaset Extra.

Sul social X, ex Twitter, diversi utenti hanno spezzato una lancia a favore dell’attrice, convinti che il 30enne calabrese si sia avvicinato a lei solo per creare dinamiche nel gioco. Altri utenti hanno criticato Garibaldi perché al termine del faccia a faccia con Beatrice è tornato dagli altri concorrenti e ha continuato a parlare alle sue spalle come se nulla fosse accaduto.