Nella casa del Grande Fratello non sono giorni facili per la neo coppia formata da Giuseppe Garibaldi e l’attrice Beatrice Luzzi. Tra i due ci sono stati giorni di tensione, dovuti all’atteggiamento del giovane concorrente che, a detta di Beatrice, parla troppo della loro relazione con gli altri membri del gruppo, lasciandosi così condizionare.

Dopo le frizioni degli ultimi giorni, l’attrice ha ammesso di avere dei dubbi in merito al rapporto con il suo compagno d’avventura: "Con Giuseppe non so davvero che cosa fare".

Crisi tra Beatrice e Giuseppe

In compagnia degli altri inquilini, poche ore fa la Luzzi ha parlato proprio del suo rapporto con Garibaldi: "Lo vedo immaturo su alcuni atteggiamenti. Mi trovo in una situazione complicata. Ho dei dubbi sulla tenuta di questa storia e so di essere una persona difficile. Ho mille pensieri e tante domande alle quali non so darmi risposte” ha in particolare riferito l'attrice ad Alex Schwazer.

Successivamente Luzzi si è recata da Garibaldi in persona, per cercare di sanare il loro rapporto. La prima a parlare è stata proprio la Luzzi, la quale ha esordito dicendo: “Mi hai messo in una situazione molto difficile e non ho intenzione di dover giustificare i miei sentimenti”.

Tra i due il battibecco è andato avanti per un po' senza tuttavia arrivare ad un compromesso. A sentire l'attrice, il rapporto sarebbe ormai definitivamente compromesso.

Mirko Brunetti tenta di far ragionare Luzzi

Nella mattinata di giovedì 19 ottobre 2023, mentre Beatrice era in giardino, è stata raggiunta dal nuovo arrivato, Mirko Brunetti, che si è sentito di dare dei consigli all’attrice dicendole che forse mettere sotto pressione Giuseppe Garibaldi non è una buona mossa, perché il ragazzo è sempre stato molto spensierato e leggero.

"E difficile capire come ragiona Giuseppe, io ho chiesto chi secondo lui sarebbe uscito dalla casa e anche lì, così come nella nostra storia, non è stato in grado di esporsi. Ecco perché ho preso le distanze” ha in particolare riferito l'attrice all'ex volto di Temptation Island.

Brunetti, cercando di predicare un po’ di pace all'interno della coppia, ha aggiunto che tra i due c’era veramente un bel rapporto e che insieme hanno un valore aggiunto.

Stanca dell’argomento, Beatrice Luzzi ha sentenziato dicendo: “Credo di poter dire che avevamo un valore aggiunto. Il fatto che lui abbia raccontato le nostre conversazioni intime, per me è una cosa imperdonabile”.