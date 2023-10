Nella serata di sabato 7 ottobre, il Grande Fratello ha regalato ai telespettatori un momento di grande emozione. Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, due dei concorrenti più affiatati nella casa, hanno finalmente scambiato il loro primo bacio in un momento intimo e romantico.

Beatrice stava facendo un bagno nella zona “Beauty”, sotto le note della canzone "A mano a mano" di Rino Gaetano, quando Giuseppe l’ha raggiunta. I telespettatori hanno così potuto assistere a questo atto dolce e spontaneo che però ha spaccato i fan: se da una parte in tanti hanno 'esultato', altri invece hanno commentato la scena sui social descrivendo Beatrice come “falsa e strategica”.

Dopo il bacio Beatrice si è confidata con Fiordaliso e su Giuseppe ha confessato: “Sento una magia, ho cominciato a guardarlo bene, con questi occhioni, la bocca. Sono imprevedibile”.

Grande Fratello: Beatrice e Giuseppe sempre più complici

Beatrice e Giuseppe si sono scambiati un bacio tenero e appassionato. Era un momento che molti fan della coppia avevano aspettato con ansia, conoscendo la loro complicità e intesa. Dopo i festeggiamenti del sabato sera, Giuseppe e Beatrice sono nuovamente scivolati via per trascorrere qualche momento da soli. La loro vicinanza è stata accompagnata da risate e da dolci effusioni che hanno mostrato quanto siano diventati intimi.

I telespettatori del Grande Fratello hanno reagito con entusiasmo a questo momento speciale, mostrando il loro affetto per Beatrice e Giuseppe e sostenendo la loro storia, soprattutto sui social: “La coppia ha dimostrato di avere una chimica naturale e di riuscire a creare momenti di intimità anche in un contesto così pubblico come quello della casa del Grande Fratello”, mentre altri hanno ipotizzato che quella di Beatrice sia soltanto una strategia e che in realtà non sia interessata a Giuseppe.

Beatrice Luzzi si confida con Fiordaliso riguardo a Giuseppe

Beatrice Luzzi si è anche confidata con Fiordaliso riguardo ai suoi sentimenti per Giuseppe Garibaldi ammettendo come inizialmente non fosse interessata: “Più che mi piace, sento una magia, ho cominciato a guardarlo bene, con questi occhioni, la bocca e a sentirlo.

Sono imprevedibile. Se lo faccio è perché sento che c'è qualcosa che vale la pena giocarsi e poi comunque io queste cose non le so proprio fare, se non le sento”.

Durante la conversazione intima con Fiordaliso, Beatrice ha raccontato come la sua opinione su Giuseppe sia cambiata nel corso del tempo. Ha ammesso di essersi inizialmente avvicinata a lui come amica, gradualmente però ha iniziato a sviluppare dei sentimenti.

Beatrice, inoltre, ha chiarito con Fiordaliso che non sta giocando con i sentimenti di Giuseppe né con quelli del pubblico. Poi Luzzi ha sottolineato che, soprattutto perché ha due figli a casa che seguono il programma, non si permetterebbe mai di prenderli in giro: "Siccome ho due figlia casa, non posso giocare sulla loro pelle, già questa cosa mi imbarazza nei loro confronti".