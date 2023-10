Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra amara che il pubblico avrà modo di vedere tra qualche settimana di programmazione su Canale 5. Le trame turche della soap opera annunciano brutte notizie per Fadik. La domestica infatti rimarrà sconvolta quando scoprirà che Rasit è già sposato durante il festeggiamenti del suo matrimonio alla tenuta Yaman.

Anticipazioni Terra amara: Fadik e Rasit si sposano in municipio

Le anticipazioni di Terra Amara segnalano che Rasit convincerà Fadik a diventare sua moglie all'oscuro di tutti.

I due infatti si sposeranno in municipio, tanto da tornare alla tenuta dove comunicheranno la bella novità agli amici. Gulten e Zuleyha a questo punto chiederanno a Fadik per quale motivo non le abbia informate della sua decisione di sposarsi. La domestica rivelerà di non aver raccontato niente per non pesare sulle loro finanze visto che la cerimonia nuziale precedente era andata a monte. Fatto sta che pochi giorni dopo Fadik e Rasit si recheranno da un fotografo per prendere una foto fatta nel giorno del loro fidanzamento. Il venditore però annuncerà loro che qualcuno ha già ritirato la fotografia.

La domestica scopre che suo marito è già sposato e ha un figlio

Nelle prossime puntate della soap opera, Zuleyha e Demir decideranno di organizzare una festa per festeggiare il matrimonio tra Fadik e Rasit.

La serata stessa a villa Yaman ci sarà un banchetto nuziale dove tutti mangeranno e balleranno in onore dei due sposini. Un clima alquanto sereno che verrà bruscamente interrotto dall'arrivo di una donna con in braccio un bambino. La nuova arrivata esprimerà brutte parole nei riguardi del neo-sposo, reo di averla abbandonata da sola a prendersi cura del loro figlioletto.

La donna inoltre getterà a terra la foto di fidanzamento di Fadik precisando di essere lei la moglie di Rasit dal punto di vista religioso. In questo modo, l'impiegato della tenuta sarà accusato di bigamia. Una novità che spezzerà il cuore di Fadik dopo aver scoperto che è già sposato religiosamente ed è addirittura papà.

Demir picchia Rasit

Fadik sconvolta fuggirà dalla festa mentre Demir non esiterà a picchiare Rasit obbligandolo a lasciare la tenuta e non farsi più vedere in giro. Una festa di matrimonio che avrà degli inevitabili strascichi. La domestica brucerà addirittura l'abito nuziale dimostrando di non aver nessuna intenzione di perdonare il marito. Quale sarà il destino di Fadik?

Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara per scoprire come evolverà questa storyline ambientata in Turchia.