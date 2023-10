Una frase pronunciata al Grande Fratello da Ciro Petrone sta facendo discutere i telespettatori. Nel corso di una chiacchierata notturna avuta con Massimiliano Varrese, Angelica Baraldi e Heidi Baci, Petrone ha infatti consigliato a quest'ultima di intraprendere una relazione all'interno della casa di Cinecittà in modo da attirare su di se i riflettori. A quanto pare però Baci non sembra essere disposta ad accettare il consiglio del coinquilino.

Il consiglio della 'discordia'

Nella tarda serata di domenica 8 ottobre Massimiliano Varrese, Angelica Baraldi, Heidi Baci e Ciro Petrone si sono ritrovati a parlare in camera.

Ad un certo punto quest'ultimo ha cercato di dare un consiglio a Baci per restare più a lungo all'interno del programma: "Mo ti dico una cosa. Tu ti vuoi divertire sulle storie degli altri. Ma se tu ti metti lì, come un comodino che si diverte, te ne vai a casa. Soprattutto tu”. Dunque, secondo Petrone la coinquilina dovrebbe intraprendere una relazione in modo da catturare l'attenzione del pubblico del piccolo schermo.

ciro non sa più come persuadere heidi a provarci con il fake guru, è passato al “se fai il comodino esci”#grandefratello pic.twitter.com/hHYYkVyuLF — Vale. (@valeryzorzi) October 9, 2023

La reazione di Baci

Dopo avere ascoltato i consigli di Petrone, Heidi Baci ha dichiarato di non essere disposta a seguirli affermando di non avere paura di essere eliminata: "Eh vabbè me ne vado a casa da signora però".

La 25enne di Pescara non sembra essere disposta in definitiva a cambiare atteggiamento solo ed esclusivamente per proseguire il percorso all'interno della casa di Cinecittà.

In realtà non è la prima volta che Baci rivela di non voler scendere a compromessi: all'inizio del programma è stata protagonista di un'affaire con Massimiliano Varrese, ma lei ha più volte affermato di non voler proseguire la conoscenza per via della differenza d'età e per il passato dell'attore (Massimiliano ha una figlia).

Le critiche di alcuni utenti del web indirizzate a Petrone

Il discorso di Ciro Petrone non è passato inosservato ai telespettatori del reality show.

Sul social X, ex Twitter, all'indirizzo dell'attore campano sono arrivate alcune critiche: "Ciro non sa più come spingere Heidi tra le braccia di Massimiliano, tanto che consiglia di non essere un comodino altrimenti sarà la prima ad essere eliminata dal gioco".

Un altro utente si è detto spiazzato per i pessimi consigli di Petrone: "Il primo comodino è proprio Ciro".

Tra i vari tenti c'è anche chi ha apprezzato la presa di posizione di Baci: "Lei ha detto che non è interessata e che vuole uscire da signora". Infine c'è chi si è augurato che Petrone venga "smascherato" durante la messa in onda della prossima puntata serale.