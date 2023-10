Terra amara prosegue con nuovi appuntamenti su Canale 5 e come annunciano le anticipazioni nel mese di ottobre verranno alla luce diverse verità.

Prima che si scopra la colpevolezza di Behice nell'omicidio di Hunkar, emergerà un altro segreto tenuto a lungo nascosto. Gaffur infatti sarà costretto ad ammettere di aver ucciso Hatip e Demir andrà su tutte le furie. Yaman picchierà duramente il suo servitore, ma non lo denuncerà per il bene della sua famiglia.

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che nel mese di ottobre Gaffur sarà tra i protagonisti indiscussi.

L'uomo sarà più servile nei confronti di Behice, perché la donna lo terrà in pugno minacciando di denunciarlo e questo infastidirà non poco Demir. Gaffur non avrà altra scelta però che sottostare ai ricatti della zia di Mujgan, visto che lei è a conoscenza del fatto che è stato lui a commettere l'omicidio di Hatip.

Saniye si renderà presto conto che qualcosa non va in suo marito e pretenderà delle spiegazioni da lui. Gaffur confesserà così anche a Saniye di aver ucciso Hatip e la donna ne sarà devastata, consapevole del fatto che l'uomo abbia rovinato il suo futuro e quello della piccola Uzum. I due coniugi ragioneranno sul da farsi e converranno che l'unica cosa da fare sia parlare con Demir e affrontare la situazione con coraggio.

Le puntate di Terra amara che andranno in onda a ottobre vedranno dunque Gaffur al centro dei riflettori. L'uomo confesserà a Saniye di aver ucciso Hatip e di essere ricattato da Behice. Successivamente, Gaffur non avrà altra scelta che parlarne con Demir che si mostrerà furioso quando verrà a sapere la verità.

Saniye e suo marito diranno che anche Sermin era a conoscenza di tutto. Demir farà pagare comunque molto caro a Gaffur l'errore commesso, visto che Hatip era un suo amico, e dopo aver allontanato Saniye sfogherà sul servitore la propria rabbia.

Yaman sarà ancora più arrabbiato con il suo servitore perché penserà che il ricatto di Behice sia una farsa, visto che Sermin negherà tutto.

Gaffur urlerà e implorerà perdono, ma Demir lo picchierà senza nessuna pietà con un bastone dicendogli che risparmierà la sua vita solo per non fare un torto alla piccola Uzum. Yaman si sentirà tradito da Gaffur, sia per avergli mentito per così tanto tempo sia per aver tolto la vita a un suo amico. Nonostante tutto, Demir dirà che non lo denuncerà alla polizia perché non vuole rovinare la vita della sua famiglia.