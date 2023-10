Lo scorso sabato, alcuni fan hanno fatto volare sulla casa del Grande Fratello un aereo con dedica per Heidi Baci e la sua famiglia. In seguito alla presa di posizione di alcuni fan, i concorrenti sono apparsi piuttosto preoccupati per l'appoggio nei confronti di una ex concorrente. In particolare, Fiordaliso e Ciro Petrone si sono detti convinti che lontano dai riflettori sia accaduto qualcosa di molto grande per portare i fan a spendere soldi per una concorrente che non fa più parte del gioco.

Che cos'è successo?

Nella giornata di sabato 28 ottobre, sulla casa di Cinecittà sono volati alcuni aerei con dedica indirizzati ai concorrenti del Grande Fratello.

Tra questi c'è stato anche un aereo per la ex gieffina da parte dei fan: "L'Italia è con Heidi e family". Il riferimento dei fan è al fatto che la concorrente si è ritirata dal gioco perché non riusciva più a far fronte all'invadenza di Massimiliano Varrese. Inoltre i fan hanno voluto far sentire il loro appoggio alla famiglia di Heidi, visto che il papà è stato definito dai concorrenti del GF come un padre-padrone.

La reazione dei concorrenti sull'aereo per la ex concorrente

Dopo gli aerei dedicati a Heidi Baci i concorrenti hanno effettuato delle riflessioni. In principio, Fiordaliso ha chiesto il senso della dedica per Baci. Sebbene si sia detta contenta per la situazione ha precisato di essere in disaccordo con le parole dette dalla stessa Heidi nei confronti di Massimiliano Varrese.

Quest'ultimo parlando con Angelica Baraldi si è chiesto perché far volare un aereo sulla casa di Cinecittà visto che la questione è stata chiarita: "Ragazzi non sono per nulla tranquillo". In un secondo Fiordaliso è tornata su quanto accaduto e ha affermato: "Avete visto l’aereo per Heidi ragazzi? Vuol dire che fuori è successo un bel macello per questa cosa qui".

Secondo il punto di vista della cantante, nella 15^ puntata il pubblico si schiererà con Grecia Colmenares e quindi la salverà dal televoto eliminatorio: l'attrice venezuelana durante le nomination della 13^ puntata ha preso le difese della ex coinquilina e ha attaccato Varrese per l'atteggiamento insistente. Dal canto suo, anche Ciro Petrone ha confidato di essere preoccupato per l'appoggio dei fan nei confronti di Heidi: "Vero, due aerei sono tanti.

Soprattutto se pensate che lei non è più in gioco. Vuol dire che fuori ha un bel seguito e si è smosso qualcosa di forte".

Nelle precedenti settimane, i concorrenti hanno più volte sostenuto che Baci ricambiasse l'interesse di Massimiliano. Dopo l'arrivo degli aerei però sembrano avere iniziato a comprendere che lontano dai riflettori si è vista tutta un'altra cosa.