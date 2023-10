Anche se se ne parla da settimane, per ora al Grande Fratello non è previsto né l'ingresso nella casa di Perla né quello di Greta. Il sito di Fanpage, infatti, ha fatto sapere che questo lunedì 30 ottobre non saranno presentati nuovi concorrenti e quindi le "donne di Mirko" non appariranno e non avranno confronti con l'inquilino. Non si esclude, però, che in futuro almeno una tra Vatiero e Rossetti possa varcare la soglia della porta rossa e non nel ruolo di ospite.

Aggiornamenti sui personaggi del GF

La smentita che Greta ha fatto sui social sul suo possibile ingresso al GF, si è rivelata fondata: il 29 ottobre, infatti, la ragazza ha chiarito di essere a casa sua e che non aveva in programma nessun viaggio verso Cinecittà.

A poche ore dall'inizio di una nuova puntata, si apprende che il desiderio di molti fan non si realizzerà: non è prevista la presentazione di nuovi concorrenti, quindi né Perla né Greta entreranno in gioco..

Gli addetti ai lavori, però, non escludono che almeno una delle protagoniste di Temptation Island possa diventare concorrente dell'altro reality Mediaset in futuro, magari tra qualche settimana quando il pubblico non se lo aspetterà più.

Le parole delle dirette interessate sul GF

Dopo aver dato spazio al confronto in giardino tra Mirko e Greta e alla lettera che Perla ha inviato all'ex, Alfonso Signorini ha deciso di accantonare un po' il "triangolo" che dalla scorsa estate sta regalando colpi di scena e spunti di discussione ai curiosi.

"Se potessi scegliere, quale delle due vorresti lì con te?", ha chiesto il conduttore del GF a Brunetti.

Quest'ultimo ha fatto il nome della sua attuale compagna (con la quale è in crisi da più di un mese), e il padrone di casa del reality-show ha commentato ironico: "Ah vuoi Greta? Allora noi ti manderemo Perla".

Il possibile ingresso tra le mura di Cinecittà di una tra Vatiero e Rossetti, però, è rimandato quantomeno a giovedì prossimo: oggi, lunedì 30 ottobre, nella casa più spiata d'Italia non entrerà nessuno di nuovo.

I temi dell'appuntamento con il GF

Se Greta ha risposto con un "io sono a casa mia" quando sui social le hanno chiesto se è vero che stava per entrare al GF, Perla ha cercato di glissare sull'argomento.

Interpellata in diretta su Tik Tok sul rumor che da giorni la vorrebbe vicinissima al ruolo di concorrente del reality di Canale 5, la napoletana ha fatto sapere: "Io non so nulla, lo stanno scrivendo".

"Comunque, ragazzi non chiedetemi cose delle quali non posso parlare", soprattutto questa frase potrebbe essere una conferma indiretta ai Gossip di questo periodo, anche perché poco dopo Vatiero ha chiesto ai suoi sostenitori di supportarla qualora dovesse entrare in gioco e vivesse momenti di sconforto.

Stando alle ultime notizie, dunque, per ora l'ingresso nella casa di una tra Perla e Greta (oppure di entrambe, come si è vociferato di recente) è in stand-by e non avverrà nel corso della puntata del 30 ottobre. Intanto però, un inquilino lascerà definitivamente il programma: il meno votato tra Beatrice, Massimiliano, Giuseppe, Valentina e Grecia dovrà abbandonare il gioco.