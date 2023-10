Durante la serata di martedì 3 ottobre, Beatrice Luzzi e Fiordaliso si sono ritrovate in camera a commentare la settima puntata del Grande Fratello. A un certo punto l'attrice ha rivolto una critica ad Alfonso Signorini poiché non riesce a formare una coppia all'interno del programma. In replica la cantante ha "imputato" la colpa agli autori che hanno scelto tutte concorrenti fidanzate. A quel punto non è possibile sapere com'è proseguito il discorso, perché la regia ha deciso di censurare le due donne.

Lo scambio di opinioni fra Beatrice e Fiordaliso

I concorrenti hanno notato che in quest'edizione del GF qualcosa starebbe andando storto. Beatrice parlando con Fiordaliso ha rivolto una critica ad Alfonso Signorini: "Ieri era disperato". A quel punto la cantante ha chiesto come mai e la coinquilina ha spiegato che il conduttore non sapeva più come fare per creare la prima coppia all'interno della casa di Cinecittà.

Vittorio Menozzi che ha assistito alla conversazione ha spiegato che il problema potrebbe essere legato allo status sentimentale dei concorrenti, mentre Fiordaliso ha rivolto una critica agli autori del Reality Show: "Ma che dobbiamo fare? La colpa è la loro. Hanno messo tutte donne fidanzate con una mentalità….".

La reazione degli autori

Il discorso tra i concorrenti del GF è proseguito, ma la regia sembra non avere apprezzato.

Chi si trovava dietro le quinte prima ha censurato Beatrice e Fiordaliso, poi ha deciso di cambiare l'inquadratura spostando le telecamere in un'altra zona della casa.

Durante la precedente puntata il conduttore ha parlato nuovamente dell'affaire tra Massimiliano e Heidi, ma quest'ultima ha ancora una volta rifilato picche al coinquilino: "Non mi piaci".

Giuseppe Garibaldi fin dall'inizio ha mostrato un certo interesse nei confronti di Samira, ma ha fatto un passo indietro poiché la showgirl è felicemente fidanzata.

GF: ascolti in calo e rischio chiusura anticipata

Nel frattempo, gli ascolti del GF non riescono a vincere la sfida auditel contro la Rai.

In occasione della puntata di lunedì, il reality show è stato seguito solamente da 2.292.000 di spettatori contro i 4.111.000 spettatore che hanno seguito Imma Tataranni 3.

Nelle prossime settimane per Alfonso Signorini si farà ancora più dura, visto che la puntata del giovedì se la dovrà vedere contro la serie tv Blanca.

Stando al giudizio di alcuni telespettatori, quest'anno il cast è troppo debole per l'assenza di personaggi famosi. Inoltre i concorrenti sarebbero molto limitati per paura di ricevere dei provvedimenti disciplinari. Infine i telespettatori non gradiscono neanche l'interruzione della diretta alle 2 di notte.