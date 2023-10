Nel corso della settima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 2 ottobre, Alfonso Signorini è tornato a parlare della querelle tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese. Quest'ultimo ha confermato il suo interesse nei confronti della coinquilina. A quel punto la 25enne ha nuovamente detto di non volere nulla da Massimiliano, se non un rapporto amichevole.

Massimiliano: 'Il cuore non si può fermare'

Durante la puntata di ieri, Alfonso Signorini ha voluto vederci chiaro su Massimiliano e Heidi. Il conduttore ha mandato in onda una clip in cui l'attore ha affermato di essere ancora interessato alla coinquilina: "Se il cuore comanda in quella direzione non si può fermare, no?". Secondo lui, anche Heidi è attratta ma avrebbe paura di esporsi per via della grande differenza d'età.

Successivamente Varrese ha sostenuto che per evitare una situazione imbarazzante sta cercando di allontanarsi, poiché anche lui vuole vivere al meglio l'esperienza all'interno del GF.

Heidi infastidita dalla situazione

In Mistery Room, Signorini ha incalzato Heidi chiedendole per l'ennesima volta un parere. La diretta interessata non ha negato che fra lei e Massimiliano all'inizio c'era un grande feeling, ma è sicura di non provare la stessa attrazione fisica.

A quel punto Cesara Buonimici ha chiesto all'attore se fosse innamorato e Massimiliano nel rispondere ha precisato che si tratta di una parola grande. Heidi è intervenuta e ha smentito che Varrese sia innamorato di lei. Successivamente l'opinionista ha chiesto a Heidi di fare una dichiarazione al coinquilino e la 25enne non ha perso tempo per rifilare l'ennesimo due di picche: "Non mi piaci.

Il film lo chiudiamo qua? Lo chiudiamo qua". Infine la diretta interessata ha ribadito che non avrebbe avuto alcun problema ad ammettere l'interesse se ci fosse realmente stato.

Cesara: -“Fai una dichiarazione inequivocabile a Massimiliano”

Heidi: -“Okay vado? NON MI PIACI”



Heidi: -"Okay vado? NON MI PIACI"

HEIDI MI STO PISCIANDO SOTTO #GrandeFratello #gf

Varrese-Baci: sui social scoppia la polemica nei confronti del programma

La querelle tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci sembra spaccare i telespettatori del Reality Show.

Sul social X, alcuni utenti hanno criticato il programma per continuare a parlare di una cosa che non è mai esistita. Un utente ha affermato: "Questa storia ha stufato. Possiamo andare oltre?". Un altro ha aggiunto: "Smettetela, lei come deve dirlo che non ricambia l'interesse?". A tal proposito un telespettatore ha sostenuto che è disgustoso vedere il modo in cui gli autori spingano per formare la prima coppia, senza un minimo di naturalezza.

Tuttavia tra i vari commenti c'è anche chi ha criticato l'atteggiamento di Heidi: "La peggiore. Dice che non ricambia l'interesse di Massimiliano, ma è sempre lì a cercarlo in modo da avere la clip in ogni puntata".