La conoscenza nata all'interno del Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi non sembra convincere tutti i concorrenti.

Ieri sera, al termine della festa organizzata dagli autori, Fiordaliso ha così confidato a Beatrice di avere una brutta sensazione. Secondo lei, il 30enne calabrese non sarebbe realmente interessato o apparirebbe comunque molto impaurito.

Il parere della 'zia Fiorda'

Sabato 14 ottobre, Fiordaliso e Beatrice Luzzi si sono ritrovate a parlare in zona beauty. Durante la conversazione la cantante ha chiesto all'attrice come proceda la conoscenza con Giuseppe Garibaldi sentendosi rispondere come la frequentazione starebbe andando avanti senza particolari intoppi.

Al contrario, la cantante ha confidato di avere delle perplessità sul concorrente di Santa Cristina d'Aspromonte: "Non è di te che non sono convinta ma di lui. Non lo so, ho un campanello d’allarme. Sai che ti dico quello che penso. La mia è una sensazione che non mi piace. Ma lui non ha fatto nulla, è una persona carinissima. Si può avere una sensazione? Mi sembra impaurito. Magari mi sbaglio, con te è molto carino".

immagina staccare la diretta durante questo momento cruciale pic.twitter.com/tFh4ekPzBI — Paola. (@Iperborea_) October 15, 2023

La replica di Luzzi

Beatrice Luzzi non è apparsa infastidita dalla riflessione della coinquilina. Secondo lei, quella con Garibaldi è una semplice conoscenza all'interno di un programma televisivo: "Non ci dobbiamo sposare": "Si è buttato!

Se è solo impaurito è accettabilissimo, siamo in una situazione difficile, io ho ventidue anni in più. Mi preoccuperei se mi dicessi che la sensazione che hai è diversa".

L'ira dei telespettatori del GF

La conversazione fra le due concorrenti è proseguita, ma la regia ha interrotto il tutto scatenando le proteste dei telespettatori di Mediaset Extra.

Tuttavia questa volta non si è trattata di una censura nei confronti di Fiordaliso e Luzzi: alle 2:00 la diretta dalla casa di Cinecittà viene infatti interrotta per poi riprendere il giorno seguente alle ore 9:00. Tutti coloro che vogliono seguire la diretta 24 ore su 24 possono farlo sul sito ufficiale del reality show.

Nonostante sia una prassi, sul social X numerosi utenti hanno criticato l'accaduto in quanto interessati ad ascoltare il discorso fra le due.

Un utente ha affermato con sarcasmo: "Immagina staccare la diretta in un momento cruciale". Un altro utente ha sostenuto che non ha senso realizzare un reality se poi non è possibile seguire i concorrenti a tutte le ore del giorno: "Senza parole, stavo seguendo il discorso e mi trovo con un discorso a metà".