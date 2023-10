Le puntate di Terra Amara che andranno in onda prossimamente vedono Fekeli e Fikret arrivare a un punto di rottura insanabile, al punto che Ali Rahmet chiederà in maniera perentoria al nipote di lasciare subito il paese, ma perché accadrà ciò? Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Sevda deciderà di rivelare a Fekeli non solo che Umit è sua figlia, ma anche che è stata costretta a cedere alla sua richiesta di mettere Zuleyha e Demir l'uno contro l'altra. A questa macchinazione si unirà l'ennesimo piano di Fikret contro il fratellastro.

Il giovane cercherà di farsi fotografare da Umit in compagnia di Zuleyha, ma a sventare la situazione sarà Fekeli che intimerà alla dottoressa di non rovinare il matrimonio degli Yaman e al nipote chiederà di lasciare Çukurova.

Fikret mette in atto l'ennesimo piano contro Demir

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla frattura insanabile che si verrà a creare nel rapporto tra Fekeli e Fikret. Seguendo la trama della soap ambientata nella Turchia degli anni Settanta, la dinamica in questione si verrà a creare quando Sevda deciderà di assecondare la ritrovata figlia Umit e comincerà a mettere Zuleyha in cattiva luce agli occhi di Demir. Quest'ultimo sarà portato a credere che la moglie non abbia mai dimenticato il defunto Yilmaz.

Il piano della dottoressa sembrerà procedere nella direzione da lei indicata ma Fikret ancora, non soddisfatto, penserà di ferire ancora di più il fratellastro.

Fikret deciderà di convocare in segreto Zuleyha senza informare Demir, ma ciò che Altun non saprà è che nel frattempo Umit sarà pronta a fotografarli. A questo punto, però, arriverà Fekeli, che intimerà alla dottoressa di farsi da parte e a non mettersi tra Zuleyha e Demir.

La furia di Fikret contro il nipote

Ali Rahmet, in questo contesto, coglierà l'occasione per informare Umit di essere a conoscenza della sua passata relazione con Fikret. Il padrino di Yilmaz però si guarderà bene dal rivelarle di sapere che lei in realtà Ayla, la figlia di Sevda. Sarà proprio l'ex cantante a dire ad Ali Rahmet di aver ritrovato la figlia e di aver ceduto alla sua richiesta di separare Demir e Zuleyah.

Fekeli, stanco degli atteggiamenti di Fikret, si recherà da lui e gli imporrà di lasciare immediatamente il paese. Fikret non solo non accetterà l'ordine dello zio, ma gli riconsegnerà le chiavi di casa e lo ripudierà come zio. A questo punto Mujgan deciderà di intervenire per cercare di placare gli animi, ma la dottoressa riuscirà nel suo difficile intento? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.