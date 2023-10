Nel corso della 12^ puntata del Grande Fratello, in onda giovedì 19 ottobre, Samira Lui ha dovuto abbandonare la casa di Cinecittà in quanto è risultata essere la meno votata dai telespettatori. Tra chi non ha preso bene l'eliminazione della showgirl c'è stato Giuseppe Garibaldi. Il concorrente, dopo avere appreso il verdetto del televoto, è scoppiato in lacrime. Ma non è tutto, nel post-puntata, il 30enne calabrese è apparso in crisi.

La reazione di Garibaldi

Al termine della precedente puntata erano finiti al televoto: Grecia Colmenares, Samira Lui, Valentina Modini e Rosy Chin.

La preferita del pubblico è risultata essere Valentina, mentre Samira è stata la meno votata e quindi ha dovuto abbandonare la casa di Cinecittà.

In attesa del verdetto finale, Chin e Lui hanno dovuto salutare i loro compagni d'avventura poiché una delle due non li avrebbe più rivisti. In stanza Super Led, Alfonso Signorini ha chiamato Giuseppe Garibaldi il quale, una volta appreso che Samira era stata eliminata, non ha reagito nel migliore dei modi. Il concorrente è scoppiato a piangere e ha abbracciato la showgirl. Dopo l'uscita di Samira, Garibaldi si è appoggiato alla porta della stanza Super Led e ha avuto un altro momento di sconforto.

Ma non è tutto, perché al termine della puntata Giuseppe Garibaldi è scoppiato nuovamente in lacrime.

Il commento di alcuni utenti del web

Ovviamente, la reazione di Giuseppe Garibaldi non è passata inosservata ai telespettatori del reality show. Sui social, moltissimi utenti hanno commentato quanto accaduto e hanno sostenuto che il 30enne abbia mancato di rispetto a Beatrice Luzzi. Secondo la maggior parte delle persone, il 30enne non vedeva Samira Lui solamente come una semplice amica, altrimenti non avrebbe reagito in quel modo dopo l'eliminazione.

La stessa Samira Lui, dopo essere arrivata in studio, ha rivelato di essere rimasta colpita dalla reazione dell'ex coinquilino.

Samira Lui: il 'giallo' della sfilata in programma il 29 ottobre

Nella giornata di ieri, sui social, Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione su Samira Lui. Scendendo nel dettaglio, il volto della showgirl è apparso in una locandina per la promozione di una sfilata in abiti da sposa.

A saltare all'occhio è stata la data dell'evento: il prossimo 29 ottobre 2023 a Napoli.

Moltissimi utenti hanno ipotizzato che l'eliminazione di Samira fosse stata programma. A fare chiarezza ci ha pensato una storia pubblicata dallo staff sul profilo Instagram dell'ex concorrente: "Qualsiasi notizia sulla programmata eliminazione di Samira al fine di partecipare ad una sfilata è completamente falsa. Il brand sfilerà la collezione di cui Samira è testimonial".