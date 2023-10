Beatrice Luzzi è una delle protagoniste del Grande Fratello. Durante la 12^ puntata, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip in cui si sente l'attrice effettuare un commento negativo nei confronti di Giselda Torresan. Parlando con Giuseppe Garibaldi, l'attrice ha confidato di non sopportare più la coinquilina veneta in quanto non riuscirebbe mai a tenere un discorso serio.

Le dichiarazioni di Luzzi

In occasione della clip mandata in onda da Signorini, si sente Beatrice Luzzi parlare con Garibaldi e fare una critica a Giselda Torresan: "Ti giuro non la reggo più.

Proprio a pelle. Parla sempre di montagne". L'attrice è convinta che Giselda abbia messo in atto una strategia per emergere all'interno della casa di Cinecittà, motivo per cui non riuscirebbe mai a fare un discorso serio. Sulla base di quanto dichiarato Luzzi ha tagliato corto: "Adesso per favore che torni alle sue montagne".

Incalzata dal conduttore del Reality Show, Beatrice Luzzi ha detto di non aver esagerato con il pensiero nei confronti della coinquilina. Secondo il suo punto di vista, Giselda non ha più nulla da dare al programma. A detta dell'attrice, Giselda passerebbe il tempo a vagare da una stanza all'altra. Dunque, crede che la coinquilina stia davvero soffrendo per essere lontana dai suoi luoghi del cuore.

Tra Giselda e Beatrice la tensione è sempre stata molto alta... ma nelle ultime ore, abbiamo sbloccato un nuovo livello di... antipatia tra le due. 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/hVEU3br7AP — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 19, 2023

La replica di Giselda

Al termine della clip, Giselda Torresan ha avuto la possibilità di rispondere alle critiche della coinquilina: "Io sto bene e qui sono felice".

Successivamente ha ribadito che saranno i telespettatori a decidere quando dovrà tornare dalle sue amate montagne. Inoltre Torresan ha sostenuto di avere ancora molto da raccontare al pubblico del piccolo schermo e ai suoi compagni d'avventura. Infine ha sbottato: "Ogni puntata si parla solo di lei. Viene trattata come una vittima ma qui nessuno la tratta male".

Botta e risposta durante le nomination

Durante le nomination Beatrice Luzzi e Giselda Torresan si sono nominate a vicenda.

In particolare, la concorrente veneta ha deciso di tornare sull'argomento spiegando di non essere una persona che pensa solo alle montagne. La diretta interessata ha rivelato che prima di accettare il GF ci ha pensato molto e il suo intento è quello di essere un esempio per i telespettatori. Giselda vuole dimostrare che tutti possono farcela, anche chi non è mai stato davanti alle telecamere. Nel vedere la concorrente emozionata e scossa per le critiche ricevute, Signorini l'ha interrotta e l'ha ringraziata per essersi messa in gioco nonostante il Grande Fratello sia un mondo a lei del tutto sconosciuto.