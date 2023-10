Marcello Messina da qualche settimana ha fatto ritorno nel parterre del Trono Over di Uomini e donne. Intervistato dal magazine del programma, ha svelato che la sua amicizia con l'ex dama Isabella Ricci è terminata. In merito alla ex Ida Platano ha invece rivelato di aver mantenuto con lei buoni rapporti.

Marcello svela un retroscena su Ida: 'Siamo in buoni rapporti'

Marcello Messina è tornato nel parterre maschile di Uomini e donne a distanza di due anni dalla sua ultima apparizione. All'epoca, dopo una breve conoscenza con Ida Platano, scelse di lasciare il programma avendo trovato l'amore fuori dagli studi televisivi.

Tale relazione è durata qualche mese.

A distanza di due anni, adesso Marcello ha deciso di rimettersi in gioco nel programma di Maria De Filippi. Intervistato dal magazine della trasmissione, Marcello è tornato a parlare di Ida, ammettendo: "Siamo rimasti in buoni rapporti". Il cavaliere ha però tenuto a precisare che i loro rapporti si limitano a messaggi per gli auguri di buon compleanno. Però Marcello, a, sorpresa, attraverso le pagine della rivista, ha invitato Ida a chiamarlo, qualora lei passasse da Torino: "Per un caffè in amicizia mi trovi".

È finita l'amicizia con Isabella Ricci: il dispiacere del cavaliere

Su Uomini e donne Magazine, Marcello Messina ha pure svelato qualcosa di cui nessuno era a conoscenza.

L'amicizia tra lui e Isabella Ricci è giunta al capolinea. Una notizia che ha spiazzato i fan di Uomini e donne, visto che i due, dopo aver partecipato insieme a al programma due anni fa, avevano stretto un forte legame. La loro amicizia sembrava solida ma, a quanto pare, qualcosa si é spezzato nell'ultimo periodo. A tal proposito, Marcello ha fatto intuire che a chiudere ogni rapporto è stata Isabella.

Neppure Marcello sa il motivo di questa decisione: "Vorrei solo sapere se ho detto o fatto qualcosa di sbagliato". È evidente che il cavaliere piemontese sia molto dispiaciuto per come è andata a finire.

Marcello Messina mette gli occhi su Cristina e Roberta

Sempre in riferimento alla precedente esperienza, Marcello ha ricordato il suo rapporto turbolento con Armando Incarnato.

Anche il pubblico di Uomini e donne, ancora ricorda i continui attacchi del cavaliere napoletano verso Marcello. Ecco perché oggi Messina non può che essere contento di non aver ritrovato Armando nel parterre del Trono Over. In questa nuova esperienza, Marcello cercherà di difendersi qualora venisse attaccato. Non se ne starà in silenzio come invece aveva fatto due anni fa.

Appena tornato in studio, il cavaliere di Torino ha messo gli occhi su Roberta Di Padua e su Cristina Tenuta. Con quest'ultima, la conoscenza si è chiusa dopo solo un'uscita per volontà della dama. Per quanto riguarda Roberta, invece la conoscenza non è neppure iniziata, visto che la dama di Cassino gli ha fatto intendere di non essere interessata a lui.