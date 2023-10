Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful che i telespettatori italiani avranno modo di vedere nel 2024 sui teleschermi di Canale 5. Le trame americane della soap opera annunciano brutte notizie per Eric Forrester. L'uomo, al quale sono stati diagnosticati soltanto sei mesi di vita, accuserà un malore dopo la sfida di moda contro suo figlio Ridge (Thorsten Kaye). Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood), invece, farà ritorno a Los Angeles dopo aver passato alcuni mesi in Europa insieme ai figli Hayes e Kelly.

Anticipazioni Beautiful: Eric ha soltanto sei mesi di vita

Le anticipazioni di Beautiful svelano che tutta l'attenzione sarà catturata dalla sfida di moda tra Eric e Ridge. Gli invitati sceglieranno a caso i loro abiti preferiti senza sapere chi ha realizzati. Un modo per garantire un risultato equo basato solo sulle abilita di padre e figlio Forrester. Una sfida di moda che sarà segnata da un imprevisto in quanto Eric non rispetterà il consiglio del dottor Colby di riposare dopo aver scoperto che gli restano soltanto sei mesi di vita. Anzi, il capostipite della Famiglia Forrester deciderà di fare ricorso a tutte sue forze mettendo a rischio la sua stessa vita. Per questo motivo, l'uomo accuserà un malore subito dopo l'evento.

Steffy fa ritorno a Los Angeles

Brooke rimarrà sconvolta quando scoprirà le gravi condizioni in cui versa Eric. Gli spoiler riportano che la madre di Hope potrebbe trovare il capostipite della famiglia Forrester svenuto in seguito alla sfida di moda contro Ridge, oppure scoprire da Donna tutta la verità. Fatto sta che la salute di Eric avrà un nuovo peggioramento che metterà in allarme tutta la sua famiglia.

Steffy farà ritorno a Los Angeles dopo aver passato del tempo in Europa in seguito al ritorno di Sheila nella sua vita. La donna si recherà alla casa sulla scogliera per fare una sorpresa a Finn. In questo frangente, il dottore apparirà al settimo cielo per il fatto di avere sua moglie nuovamente con lui.

La sorella di Thomas sorpresa dalle nozze tra Sheila e Deacon

Per Steffy e Finn, però, non saranno solo rose e fiori. La sorella di Thomas domanderà a suo marito per quale motivo le ha tenuto nascosto il fatto che Sheila e Deacon stanno per diventare marito e moglie. Alla fine, Finn sarà costretto a fornire una spiegazione a sua moglie se vuole davvero far funzionare nuovamente il suo matrimonio dopo i problemi sorti con Sheila.