Le puntate di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5 nei prossimi mesi sanciranno definitivamente la pace tra Demir e Fekeli. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, i due metteranno a punto un piano per far uscire allo scoperto Fikret. Saranno infatti convinti che sia stato proprio il fratellastro di Yaman a dare fuoco alle stalle durante la festa di compleanno di Adnan. Decisi a far uscire allo scoperto Fikret, Alì Rahmet e Demir metteranno in scena una lite con tanto di sparo. Fikret preoccupato per lo zio accorrerà da lui, scoprendo però di essere stato preso in giro.

Le stalle degli Yaman vengono incendiate

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla complicità di Fekeli e Demir, i quali porteranno Fikret allo scoperto.

Il tutto inizierà durante i festeggiamenti del quarto compleanno di Adnan. Dopo la commozione generale per la scelta di Demir di far chiamare il piccolo Yilmaz Adnan, in onore del defunto padre biologico, Gaffur irromperà alla festa informando tutti che le stalle della tenuta sono state incendiate. Sia Demir che Fekeli saranno convinti che dietro l'incendio ci sia Fikret, di cui nel frattempo si sono perse le tracce.

Il giorno dopo la festa, Demir si recherà da Alì Rahmet, il quale - davanti a molteplici testimoni - accuserà il figlio di Hunkar di essere in parte responsabile delle azioni di Fikret.

Fekeli affermerà che la pubblicazione della lettera in cui la madre del nipote dichiarava il suo amore extraconiugale ad Adnan Senior è stato un gesto irrispettoso e taccerà Demir di essere un codardo. A questo punto, Yaman infuriato pretenderà le scuse di Fekeli per le sue affermazioni, ma lui si rifiuterà.

Il piano di Demir e Fekeli contro Fikret

Il litigio peggiorerà a punto che Demir estrarrà una pistola e sparerà contro Fekeli lasciando in una pozza di sangue. Tutti i presenti saranno attoniti di fronte alla scena che si concluderà con la fuga di Demir, il quale farà perdere le sue tracce per diverse ore. Ciò che nessuno saprà è che si sarà trattato di una messa in scena.

Demir e Fekeli infatti si saranno accordati in precedenza per fare un litigio pubblico e Alì Rahmet avrà messo sotto la camicia sacche di liquido rosso per far credere a tutti di essere stato ferito gravemente da Yaman.

Il tutto sarà stato fatto ad hoc per spingere Fikret a uscire dal suo nascondiglio e in effetti il piano andrà a buon fine. Quando Umit scoprirà l'accaduto, riferirà tutto a Fikret il quale preoccupato per lo zio si precipiterà da lui. Giunto a casa di Fekeli, il giovane si troverà di fronte alla verità: è stato aggirato da Alì Rahmet e dal fratellastro.