In occasione della settima puntata del Grande Fratello c'è stato un nuovo confronto-scontro tra Heidi Baci e Anita Olivieri. Tutto è partito da una clip mandata in onda da Alfonso Signorini, in cui si sente Anita effettuare un commento ironico sulla statura della coinquilina. Sebbene la 26enne romana abbia cercato di rivolgere le sue scuse alla coinquilina, quest'ultima le ha categoricamente rifiutate.

La reazione di Heidi dopo il commento offensivo

Lunedì 2 ottobre 2023, Alfonso Signorini ha dedicato un blocco alla rivalità che si respira all'interno della casa tra Heidi e Anita.

Scendendo nel dettaglio, ha mandato in onda una clip legata alla precedente puntata in cui si sente chiaramente Olivieri prendere in giro la coinquilina per la sua statura minuta: "C'ho poco da invidià a sta alta un metro e quaranta". Ovviamente, il conduttore ha rimproverato la concorrente romana per la caduta di stile avuta nei confronti della compagna d'avventura. A quel punto, Anita ha spiegato di avere chiesto immediatamente scusa a tutti i concorrenti e agli autori. Inoltre, ha giustificato il suo commento spiegando di non essere abituata a vivere 24 ore su 24 davanti alle telecamere.

L'ennesima giustificazione di Anita però non è piaciuta alla destinataria del commento, tanto che Heidi ha perso le staffe: "Ti stai arrampicando sugli specchi con queste chiacchiere a tavola da 12enne.

Hai presente con chi stai parlando o no? Ti sembro un’idiota?".

I motivi dell'astio tra le due concorrenti

L'astio tra le due concorrenti è stato generato da una frase pronunciata da Anita nei confronti di Heidi durante seconda settimana di "convivenza forzata". Parlando con alcuni concorrenti del parterre maschile, Anita ha sostenuto che a Heidi piaccia essere corteggiata da tutti i maschi del programma.

In puntata la concorrente, ha cercato di ridimensionare la vicenda, ma ha peggiorato la situazione poiché ha definito la coinquilina una persona "attiva". Inoltre, per esprimere un parere sulla querelle Varrese-Baci, Anita ha sostenuto che Massimiliano abbia fatto il primo passo solamente perché Heidi gli ha fatto credere che fra loro ci fosse del tenero.

Cosa pensano alcuni telespettatori

Sul social X, alcuni utenti hanno spezzato una lancia a favore di Heidi. A detta di un telespettatore, Olivieri starebbe dimostrando di essere gelosa della sua coinquilina. Un utente crede che Anita voglia ricevere le stesse attenzioni di Heidi. Un altro telespettatore, invece, ha ritenuto fuori luogo il commento sull'aspetto fisico della 25enne di Pescara.

Tra i vari commenti, però, c'è anche chi crede che Heidi stia mettendo in atto una strategia.